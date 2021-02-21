Предприимчивые женщины Востока

Семейчанка Назым Мымбетова с мужем воспитывает пятерых детей, старшему из которых 19, младшему – три года. Многодетная семья успешно ведёт свой небольшой, но процветающий бизнес.

Женщина изготавливает кондитерские изделия, а супруг занимается реализацией товара. Всё началось два года назад, когда Назым получила грант по программе «Бастау Бизнес» в размере 500 тысяч тенге. Она приобрела необходимое оборудование и открыла кондитерский цех прямо у себя дома.

– Перед тем как начать, я решила освоить азы построения бизнеса. Думала, что даже если и не получу грант, узнаю что-то полезное для себя. Посмотрела на других многодетных мам, которые уже создали что-то своё, и решила: если они смогли, то и у меня должно получиться, – говорит Назым Мымбетова. – Начинать было сложно, не спала ночами, работала. Муж меня поддержал, уволился с работы, чтобы заниматься реализацией товара, а это самая важная часть процесса.

Теперь, когда появились постоянные покупатели, у четы предпринимателей укрепилась уверенность в своих силах и возможностях. Они планируют развиваться дальше, перспективы для расширения тоже есть. На будущее у многодетной предпринимательницы большие планы. Теперь Назым намерена претендовать на грант в размере пяти миллионов тенге, которые также хочет направить исключительно на развитие своего бизнеса.

– Я не понимаю, когда люди сидят сложа руки и жалуются, что им не хватает денег, – подчёркивает Назым. – Всё в наших руках, нужно просто работать.

С начинающей бизнесвумен встретилась председатель филиала Ассоциации деловых женщин Казахстана Шолпан Чегедекова.

– Это наглядный пример, как в независимом Казахстане можно открыть свой бизнес не выходя из дома. В 2019 году Назым прошла обучение по программе «Бастау Бизнес», в которой могут участвовать и претендовать на получение гранта все безработные, члены многодетных семей и кандасы, – говорит Шолпан Чегедекова. – Программа призвана вовлечь население в предпринимательство. Сначала проводится обучение азам ведения бизнеса, потом нужно защитить свой бизнес-проект. Он должен быть уникальным, интересным и обязательно прибыльным. Грант безвозмездный и безвозвратный. На эти деньги можно приобрести необходимое для бизнеса оборудование и развивать своё дело, как это сделала Назым.

В настоящее время в стране немало программ, направленных на развитие предпринимательства, среди них «Дорожная карта бизнеса-2025», «Еңбек», подпрограммой которой и является «Бастау Бизнес», «Экономическая грамотность» и многие другие. Начинающие предприниматели через фонд «Даму» могут пройти специальное обучение и получить кредит по льготным процентам. С недавнего времени фонд «Даму» также может выступать залогодателем. И если на заре независимости Казахстана женщин-предпринимателей было не так много, то теперь прекрасная половина страны успешно работает во всех сферах бизнеса.

– В те годы представительницы слабого пола боялись начинать собственное дело, чаще видели себя домохозяйками. Но сейчас всё поменялось, – заключила Шолпан Чегедекова. – Женщины, в том числе многодетные, стали активнее в предпринимательстве. Они работают на крупных предприятиях города и области. Если ещё 15 лет назад женщин-предпринимателей было 10–15 %, то теперь их вовлечённость в бизнес составляет 25–30 %. Уверена, со временем их количество будет только увеличиваться.

Наргиза Омарканова

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