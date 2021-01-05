Предотвратить беду

Факторами, обуславливающими возникновение чрезвычайных ситуаций, кроме прочего, выступают природные, географические особенности конкретных территорий. Курчумский район является самым водонасыщенным в регионе, имеет огромную сеть дорог, горные рельефы, зимой здесь частые метели и снегопады. Поэтому сотрудникам районного отдела по ЧС приходится быть начеку в любой сезон года и любой час.

Они рассказали, что как только на многочисленных местных водоёмах, самые крупные из которых Бухтарминское водохранилище, озёра Зайсан и Маркаколь, появляется первый лёд, начинается сезон зимней рыбалки. Любителей медитировать с удочкой над лункой год от года меньше не становится. Наоборот, ряды кармачников только пополняются.

– Для нас сезон зимней рыбалки приносит много работы, – говорит руководитель районного отдела по ЧС майор гражданской защиты Бауыржан Оразгалиев. – Каждые выходные, праздничные дни совместно с полицейскими райотдела полиции проводятся рейды в местах скопления рыбаков. Им разъясняются правила поведения на льду, меры предосторожности, раздаются памятки.

По словам собеседника, большую часть лиц, с которыми приходится общаться на льду водоёмов, представляют приезжие – жители Усть-Каменогорска, Алтая и Риддера. Прибывают они с убедительной экипировкой: палатками, походными бытовыми арсеналами и даже снегоходами. Как правило, ночуют в местах рыбалки.

В этом сезоне с началом ледостава жертв и несчастных случаев на курчумской части водоёмов не было. Однако у соседей, в Тарбагатайском районе, не вернулись с озера Зайсан домой два рыбака – жители села Тугыл. К поискам были привлечены силы областного Департамента по ЧС. Помогали им водолазы девятого подразделения Восточного регионального аэромобильного спасательного отряда, который дислоцируется в Курчуме. К сожалению, рыбаков так и не нашли.

В числе спасательных операций был такой случай. Трое мужчин, приехавшие испытать удачу на зимнем льду с удочками, оставили на берегу автомашину и ушли по ещё не прочному льду на рыбалку. Видимо, процесс этот был настолько захватывающим, что они вспомнили об автомашине, возвращении на берег, когда стало уже смеркаться.

Они отклонились от направления, поиски затрудняли заросли камышей, которых всегда много в прибрежной полосе. Когда уже стемнело и забрезжила перспектива замёрзнуть в стылой ночи на озере, рыбаки набрали номер службы спасения 112. Сигнал был передан на пульт дежурного отдела по ЧС Курчумского района. Спасатели совместно с сотрудниками местной полицейской службы оперативно прибыли к водоёму, нашли рыбаков, а затем и их автомашину.

В апреле этого года близ села Куйган упал из лодки и утонул мужчина 1987 года рождения. Через 20 дней его тело обнаружили местные рыбаки. Ещё одна потеря – на реке Чёрный Иртыш утонул ребенок. Его вытащили на берег, сделали искусственное дыхание, но он скончался по пути в больницу.

Также сезонная проблема спасателей – неисправные печи, забитые дымоходы, в общем, небрежное отношение некоторых жильцов частного сектора к вопросам собственной безопасности.

– С начала отопительного сезона установили 100 датчиков-сигнализаторов угарного газа в помещениях, – рассказал

Бауыржан Оразгалиев. – Сейчас общее количество этих аппаратов доведено до 116. С 15 октября совместно с участковыми полицейскими начали проводить рейды. В основном посещаем неблагополучные семьи, контингент, состоящий на учёте. Им вручаются памятки, где прописаны меры профилактики и безопасности, как уберечься от угарного газа. Нарушений выявляется много.

Каждое утро для сотрудников отдела по ЧС начинается с оперативных сообщений из всех 12 сельских округов о ситуации с метеоусловиями, энерго— и теплоснабжением, о состоянии дорог. Таким образом, положение дел в районе спасателям всегда известно. Они готовы в любую минуту выдвинуться туда, где людям нужна их помощь.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район