Преданный фанат науки

Альтернатива полиэтиленовым пакетам и переработка макулатуры – у студента ВКУ имени С. Аманжолова Наримана Кайырбекова масса идей о том, как сделать окружающий мир лучше.

Родился Нариман в семье педагогов. Его отец Руслан Кайырбеков является преподавателем химии, а мама Раушан Тлеуханова работает учителем младших классов.

По словам молодого учёного, с раннего детства папа рассказывал ему о науке, известных учёных, проводил вместе с ним химические опыты. Увлечённый этими знаниями юный химик участвовал в различных олимпиадах и занимал призовые места.

Всё это, несомненно, повлияло на выбор будущей профессии Наримана. Как сообщает пресс-служба ВКУ имени С. Аманжолова, сейчас он обучается на третьем курсе по специальности «Химия» и активно ведёт научную деятельность в Национальной научной лаборатории коллективного пользования при вузе.

– Наука требует трудолюбия и выносливости. Я выделил именно эти качества, потому что в этой сфере нередко случаются осечки, может долго что-то не получаться, чтобы добиться результата, необходимо проявить терпение. Хотелось бы, чтобы большинство людей понимали и любили науку, – говорит Нариман Кайырбеков.

Отметим, важную роль в научной жизни героя публикации сыграл учёный Восточно-Казахстанского университета Кыдырмолла Акатан.

– Мой наставник всегда меня поддерживал. Когда я пришёл на практику в Национальную научную лабораторию коллективного пользования при вузе, то вначале у меня ничего не получалось. Я огорчался из-за этого, но Кыдырмолла Акатан меня мотивировал. Если не получится сейчас, то обязательно будет результат в следующий раз, нужно пытаться и не сдаваться, – поделился молодой учёный.

Сейчас Нариман совместно с учёными ВКУ имени Сарсена Аманжолова работает над несколькими проектами. Один из них направлен на получение качественного урожая.

– Мы пробуем создать оптимальные условия для капризного растения – сои. Под созданием оптимальных условий понимается предпосевная обработка семян. При небольших спадах температуры или из-за других внешних факторов понижается выход урожая, – рассказал Нариман Кайырбеков. – Соя является важным продуктом в пищевой промышленности и не только. Наша разработка применяется для разных сортов сои, после высаживаем их на опытном поле. Для предпосевной обработки используется смесь жидкости на основе природного полимера и сорбента, а также нашего комплекса. Он состоит из ионов меди, которые обладают антибактериальными свойствами, в том числе из других компонентов, улучшающих метаболизм и биостимулирующие качества.

Второй проект выполняется по заказу Национального ядерного центра Республики Казахстан. Это разработка топливных элементов.

Не менее интересны и авторские проекты одарённого студента. Один из них называется «Разработка биоразлагаемых материалов на основе природных полимеров». Проще говоря, это альтернатива полиэтиленовым пакетам.

– В Казахстане используются полиэтиленовые пакеты, которые не разлагаются. Я же пытаюсь создать альтернативу – биоразлагаемый материал на основе крахмала. Можно также работать и на основе целлюлозы. Их достаточно растворить в воде, и они не принесут вреда окружающей среде, – отметил Нариман. – Этим проектом я занимаюсь со школьной скамьи, первые результаты есть, они меня радуют. До конечного – ещё надо поработать. Моя мечта – выпустить казахстанский продукт биоразлагаемого материала. Только так можно избавиться от полиэтиленовых пакетов.

Вместе с тем молодой учёный занимается переработкой макулатуры в стенах университета. Для этого измельчается использованная бумага, затем следует добавление определённых химикатов, это нужно, чтобы очистить её от красителей, клея, грязи и пасты. После получается готовая суспензия, которую необходимо осушить.

Как подчеркнул Нариман, у него очень много идей, которые ему хочется осуществить, но главная его мечта – получить Нобелевскую премию и внести значительный вклад в развитие Республики Казахстан.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова