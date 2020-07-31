Праздник в кругу семьи

В Восточном Казахстане введён ряд дополнительных ограничений

в дни празднования Курбан айт.

В период празднования Курбан айт с 00:00 31 июля до 23:55 2 августа запрещается проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях, независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе.

– Запрещена реализация скота с автомашин и в частных домовладениях, организация и проведение забоя, кроме мест, определённых местными исполнительными органами для проведения жертвоприношения в онлайн-режиме, – отметил исполняющий обязанности руководителя Управления по делам религии ВКО Аскар Исабаев.

С 18:00 30 июля до 23:55 2 августа будет приостановлена работа убойных цехов и рынков по реализации животных КРС и МРС, за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в онлайн-режиме по решению местных исполнительных органов.

По словам заместителя начальника Управления местной полицейской службы Асета Утепова, в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача ВКО с 31 июля по 2 августа в местах забоя скота, определённых местными исполнительными органами, для осуществления охраны общественного порядка и безопасности граждан будут выставлены полицейские посты.

О самом порядке проведения праздника рассказал главный имам Духовного управления мусульман Казахстана по Усть-Каменогорскому региону Ермек кажы Мукатай.

– 31 июля – первый день праздника Курбан айт. Праздничный айт намаз в мечетях проводиться не будет. Большая просьба к прихожанам отнестись к сложившейся ситуации с пониманием, – сказал Ермек кажы Мукатай. – В этот день лучше всего находиться в кругу семьи, звонить друг другу, поздравлять, дарить подарки, накрывать дастархан и читать молитву.

Также он упомянул о функциях сайта qurban2020.kz и попросил граждан не волноваться, если в работе этого ресурса будут неполадки. В подобных случаях и при возникновении вопросов жители Усть-Каменогорска могут обратиться в сall-центр по телефонам: 87776441148, 87767111135, а семейчане – по телефону 87756444893.

– Всё жертвенное мясо раздадут нуждающимся. Все, кто подал заявку на сайте, будут обеспечены мясом. Доставка будет осуществляться на дом, поэтому приходить в мечеть или на места забоя скота не нужно, – напомнил Ермек кажы Мукатай.

Стоит отметить, в Курбан айт денежные пожертвования принимаются тоже в электронном формате. В приложении любого банка можно найти графу для перечисления пожертвований на счета мечетей.

Гульжан Естаева