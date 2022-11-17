Праздник у сельчан

В Урджарском районе в преддверии профессионального праздника чествовали работников сельского хозяйства.

В актовом зале колледжа села Таскескен Урджарского района состоялось праздничное торжественное мероприятие, посвящённое этому событию. Также была организована выставка сельскохозяйственной техники и продукции.

В торжественном собрании приняли участие аким Урджарского района Нуржан Токсеитов, руководители крестьянских хозяйств и сельские труженики, внёсшие вклад в социально-экономическое развитие района. Их наградили благодарственными письмами и памятными подарками.

Праздничное мероприятие продолжилось концертом, который подготовили местные артисты художественной самодеятельности.

Ерик Абитов

Урджарский район