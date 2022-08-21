Спорт

Праздник силы, движения и здоровья

21.08.2022
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Фото Аяужан Утеулиновой

В Восточном Казахстане стартовали мероприятия, посвящённые празднованию Дня спорта.

Традиционно День спорта отмечается по всей стране. В регионах, городах и сёлах Казахстана проводятся спортивные состязания, дни открытых дверей в спортивных учреждениях, чествования спортсменов, добившихся выдающихся успехов и их тренеров, звучат поздравления в адрес всех, кто имеет отношение к спорту.

Так, в Усть-Каменогорске основные события развернулись на площадке перед зданием Центра настольного тенниса. Там прошли показательные выступления молодых спортсменов, а также промоушн-акции по приёму детей в различные отделения спортивных школ. Пожалуй, самым зрелищным стал фестиваль «SportFestVKO». Любой желающий мог быть не только его зрителем, но и непосредственным участником.

Торжественная церемония открытия мероприятия, посвящённого Дню спорта, началась с приветствий как профессиональных спортсменов, так и любителей.

– Поздравляю всех работников этой сферы, спортсменов и ветеранов спорта. Пусть впереди будет ещё много новых результатов и больших достижений, а Флаг Казахстана развивается на Олимпийских играх, символизируя успехи и победы спортсменов нашей многонациональной единой страны, – обратился к присутствующим секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата Денис Рыпаков.

Поздравления прозвучали также от восточноказахстанских спортсменов, завоевавших награды на состязаниях международного уровня, – Дарына Аскербека (вольная борьба), Дениса Жолудева (настольный теннис), Богдана Лукина (фехтование), Ренаты Жолдиновой (художественная гимнастика).

Было также отмечено, что в Восточно-Казахстанской области всегда уделялось особое внимание развитию спорта, его популяризации среди населения и, в первую очередь, среди молодёжи. В последние годы в городах и даже отдалённых районах строятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, увеличивается число спортивных секций. Всё это делается, конечно, для того, чтобы вызывать интерес к спорту и здоровому образу жизни у молодых людей, растить талантливых спортсменов, создавая для их развития все необходимые условия.

В области на данный момент культивируется более ста видов спорта, функционируют 34 спортивных учреждения, более 2000 спортивных объектов – все они находятся в открытом доступе, услуги в них предоставляются на бесплатной основе.

Несомненно, все приложенные усилия по развитию регионального спорта дали блестящие результаты. За годы независимости в Восточно-Казахстанской области подготовлено более десяти заслуженных мастеров спорта Республики Казахстан, 600 мастеров спорта международного класса, 1500 мастеров спорта, 7000 кандидатов в мастера спорта и 8000 спортсменов-перворазрядников. Только с начала этого года восточноказахстанские спортсмены завоевали 5000 медалей различного уровня.

То, что смена растёт достойная, зрители убедились на показательных выступлениях молодых спортсменов. Шествие и показательные выступления воспитанников спортивных секций по дзюдо, боксу, вольной борьбе, каратэ, футболу и художественной гимнастики вызвали всеобщее восхищение. Устькаменогорцы восторженно аплодировали, поддерживая ребят.

Многие юные «звёзды» признаются, что перед каждым турниром испытывают лёгкое волнение, однако это проходит сразу после тёплых улыбок и поддержки зрителей. Несмотря на возраст, все эти ребята – призёры областных и республиканских соревнований.

Попробовать свои силы и возможности в армрестлинге, гиревом спорте, стритболе и подтягивании на перекладине предложили и горожанам. Участников также горячо подбадривали аплодисментами и речёвками. Состязания прошли в располагающей дружеской атмосфере, оставив приятные воспоминания.

Фестиваль завершился церемонией награждения. Благодарственные письма вручили ведущим спортсменам области, тренерам, внёсшим значимый вклад в развитие спорта региона, а также представителям областных федераций.

***

В этот же день в Усть-Каменогорске на набережной им. Е. Славского прошёл марафон «Happy Children» среди учащихся 5-8 классов. Ещё множество интересных мероприятий, приуроченных ко Дню спорта, ожидает восточноказахстанцев в эти выходные дни.

Алина Горбунова

Фото Аяужан Утеулиновой

21.08.2022
845

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