Праздник сильных духом

Торжественная церемония награждения лучших гвардейцев регионального командования «Шығыс» НГ РК состоялась в Восточно-Казахстанской области.

Ежегодно десятого января свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и воины Национальной гвардии Республики Казахстан.

Отправная точка для праздника – 10 января 1992 года. В этот день создали Внутренние войска МВД Казахстана. В апреле 2014 года они были преобразованы в Национальную гвардию.

Десятого января 2015 года был подписан Закон «О Национальной гвардии РК», определивший её правовой статус. В документе говорится, что воинское формирование входит в единую систему органов внутренних дел Республики Казахстан и предназначено для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств.

За годы Независимости бойцы Национальной гвардии стали главной опорой, залогом спокойного и мирного неба над головой. Они прошли сложный путь становления, и сегодня Нацгвардия по праву считается элитным подразделением, лучшей и наиболее престижной структурой в действующей армии Казахстана.

– В этом году исполнился 31 год со дня образования Национальной гвардии, – отметил заместитель командующего регионального командования «Шығыс» НГ РК по воспитательной и социально-правовой работе полковник Берик Токтаров. – Бойцы Национальной гвардии ежедневно, проявляя бдительность и решительность, несут службу по охране спокойствия казахстанцев, оказывают помощь людям в трудной ситуации, в том числе при стихийных бедствиях или пожарах. На сегодняшний день войска обладают хорошим кадровым и техническим потенциалом, оперативными возможностями, современно оснащёнными мобильными частями и подразделениями.

В рамках празднования Дня Национальной гвардии Республики Казахстан за образцовое исполнение воинского и служебного долга, активное участие в обеспечении законности и правопорядка наградами отметили лучших военнослужащих регионального командования «Шығыс». Награждение состоялось в торжественной обстановке.

Надолго этот день запомнится и ветеранам, их также поздравили – вручили нагрудные знаки, грамоты и благодарственны письма. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Напомним, в региональное командование «Шығыс» входит семь воинских частей, дислоцирующихся в Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях и области Абай. В их составе – более пяти тысяч военнослужащих, которые круглосуточно обеспечивают покой и безопасность жителей нашей страны.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы РгК «Шығыс» НГ РК