Праздник, пришедший из глубины веков

Приближается Наурыз мейрамы – один из самых почитаемых праздников, который символизирует истинные ценности и традиции. Праздник, объединяющий всех казахстанцев, независимо от их этнической принадлежности и вероисповедания.

Древнейший в истории мировой культуры праздник, насчитывающий пять тысячелетий, и сегодня не потерял своего величия и общественного значения и продолжает являться одним из самых популярных и всенародно любимых праздников единства, радости, счастья, мира, доброты, прощения, милосердия, мечты и надежд на лучшее.

Навстречу Новому дню

С давних времён Наурыз в Казахстане символизирует плодородие, дружбу и любовь. Праздник считается вестником новой жизни. Одной из традиций накануне Наурыза является возвращение долгов и прощение обид. Это символизируется как оставить все неприятности в старом году и забыть о плохом.

В далёком прошлом казахи называли Наурыз Великим днём улуса. Ко встрече нового года относились очень ответственно, начинали готовиться к нему заранее, приводили в порядок хозяйство, расчищали арыки, убирали жилище.

В день празднования надевали чистую нарядную одежду, накрывали богатый дастархан, а в знак пожелания урожая, изобилия, дождя, молока все ёмкости в жилище наполняли молоком, ключевой водой, айраном и зерном. Ведь согласно приметам, чем щедрее будет отмечен праздник, тем благополучнее пройдёт год.

Все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятия, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все беды и несчастья обходили стороной. Если в этот день выпадал снег, то считалось добрым предзнаменованием.

По древним сказаниям, накануне Нового дня по земле ходит белобородый старец Қыдыр Ата, одетый в белые одежды, который посылает людям благоденствие. Того, кто с ним встретится, ждут удача и счастье. Его могут увидеть только те, кто чист душой и сердцем, предан своей земле и народу.

Көктем туды!

Празднование Наурыза начиналось традиционной встречей рассвета, связанной со старинным ритуалом «Если увидишь родник – расчищай его исток».

Встречая рассвет, всё взрослое население, молодёжь и дети, взяв в руки лопаты и кетмени, собирались в условленном месте у родника или арыка и проводили его расчистку. Затем все вместе под руководством почтенных старцев сажали деревья, по установившейся традиции произнося при этом: «Пусть останется в памяти от человека дерево, нежели стадо», «Срубил одно дерево – посади десять!»

В этот день казахи поздравляли друг друга словами: «Көктем туды!». Люди веселились, желали друг другу добра, пели песни, которые издавна были сложены специально для этого праздника – Наурыз жыр, устраивали состязания в скороговорках – жанылтпаш, отгадывании загадок – жумбак.

Все люди, независимо от пола, возраста и социальной принадлежности, освобождались от повседневных обязанностей и на равных правах принимали активное участие в весельях и играх.

Праздничный дастархан

Гостей в этот день непременно встречали изобильным угощением. На стол выставлялось всё самое вкусное, что есть дома.

Блюда символизировали и до сих пор обозначают достаток и изобилие в наступающем году. Дастархан накрывали в каждой семье. Трапеза приурочивалась к полудню, до и после неё мулла читал молитвы.

По завершении старший по возрасту из присутствующих давал благословение (бата), чтобы из года в год благополучие не покидало семьи.

В полдень на установленном месте у селения резали быка и варили из его мяса блюдо «бел-котерер», что означает «выпрямляющий стан», поскольку бык считался одним из самых сильных животных, и пища из его мяса давала людям силу и выносливость.

Также девушки готовили ритуальные блюда «уйкы ашар» из свежего мяса и молозива. Этому яству приписывалась способность пробудить у юношей физическую силу. В ответ на угощение джигиты преподносили подарки «селт еткізер» – зеркала, гребёнки, мыло, духи в платке.

Наурыз коже

Непременным в Наурыз считается наличие на каждом праздничном столе традиционного блюда – наурыз коже, которое состоит из семи компонентов. По преданиям, в такой день надо отведать этого блюда, тогда весь год проведёшь в достатке и сытости.

Вариантов его приготовления очень много. У каждой хозяйки имеется свой рецепт. Можно готовить как на мясном бульоне, так и на отваре из овощей и круп. Заправляется наурыз коже обязательно молочнокислым продуктом.

Наурыз коже включает в себя семь компонентов: вода, мясо, соль, жир, мука, злаки и молоко. Основной принцип – ингредиентов должно быть ровно семь.

Семь – священное число у казахов. В народном представлении эти ингредиенты представляют собой элементы жизни, символизирующие радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту.

Напротив аксакала должны быть поставлены семь чаш с наурыз коже. Каждый должен посетить семь домов и пригласить семь гостей.

Вода означает начало новой жизни, мясо – чтобы в доме всегда был достаток, зёрна – богатое потомство.

К слову, в Западном Казахстане наурыз коже начинают готовить с 14 числа, со дня Көрісу. Состав его может отличаться, в зависимости от доступности ингредиентов, а также от предпочтений хозяек.

Наурыз тойы

Празднование всегда сопровождалось массовыми играми, традиционными скачками, развлечениями, словесным состязанием акынов в сопровождении домбры – айтысом. Самыми известными и любимыми в народе были игры «Айкыш-уйкыш» и «Аударыспак».

В «Айкыш-уйкыш» мужчины и женщины, образовав группы, располагались на определённом расстоянии, каждая в отдельности. После шутливого вызова ведущего, чаще всего в стихах, двое участников игры – мужчина и женщина – выбегали друг другу навстречу, сталкиваясь грудь в грудь, женщина шла к мужчинам, мужчина – к женщинам.

В «Аударыспак» джигиты перетягивали друг друга из седла, а если кому-то удавалось пересадить соперника задом наперёд, потерпевшего под общий хохот, шутки и прибаутки отправляли обратно в свою группу.

Не обходилось и без спортивной борьбы. Девушка могла вызвать на состязание джигита с условием, что если он победит, то приобретёт право на её руку и сердце. А если победа будет на её стороне, то джигит должен повиноваться и выполнять любые приказания. В таких случаях праздник превращался нередко в свадебные торжества, отсюда и доброе пожелание, бытующее в народе: «Пусть продолжением праздника будет свадьба!»

После захода солнца у алтыбакана разжигался костёр. С зажжёнными от его огня факелами люди обходили все дома, окрестности селения, после чего у качелей пели и плясали, завершая праздник.

Сохраняя традиции

Современное празднование Наурыза отличается, но основные правила сохранились. В городах и аулах устанавливают богато убранные юрты. Перед праздником проводится уборка скверов, парков, улиц и зон отдыха. Возрождается традиция посадки деревьев и цветов.

Современный Наурыз не обходится без приготовления традиционных блюд, в том числе наурыз коже. В детских садах и школах проходят праздничные чаепития, чтобы порадовать деток.

В 2001 году Наурыз мейрамы был объявлен государственным праздником в Казахстане, а с 2009 года отмечается три дня подряд. В этом же году Наурыз был включён в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а год спустя Генеральная Ассамблея ООН признала 21 марта как Международный день Наурыз.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была разработана концепция празднования Наурыза, согласно которой Наурыз теперь празднуется десять дней – с 14 по 23 марта.

Каждый из десяти дней праздника имеет своё официальное название: 14 марта – День приветствий (Көрісу күні), 15 – День природы (Жайлау күні), 16 – День памяти предков и благословений (Шежіре күні), 17 – День истории (Тарихқа тағзым күні), 18 – День добрых дел (Игі істер күні), 19 – День спорта и мастерства (Шымырлық пен шеберлік күні), 20 – День мудрости и знаний (Зияткерлік күні), 21 – День национальной кухни (Ұлттық тағамдар күні), 22 – Начало нового года (Ұлыстың ұлы күні), 23 марта – День почтения (Жоралғы күні).

Көрісу означает «свидеться», и в этот день люди поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, говорят добрые пожелания, отдают дань уважения старшему поколению.

День природы важно провести на природе, уделив внимание благоустройству территории. В этот день убирают помещения, офисы, подметают площади, расчищают от снега и мусора. Люди прощают друг другу обиды, приглашают в гости, на совместные прогулки. Символом этого дня является тюльпан.

В День памяти предков и благословений забивают скот, готовят шелпеки, читают молитвы в память об ушедших предках. Родственники, соседи навещают семьи, недавно утратившие близких, выражают соболезнования. Старшее поколение рассказывает потомкам о добрых делах, интересных моментах из жизни своих предков, родственников.

В День истории организуются экскурсии в национальные, исторические, краеведческие, художественные и военные музеи с целью привития национальных ценностей детям дошкольного и школьного возраста, воспитания их в национальном духе, расширения представлений об истории родного края, формирования любви к своей стране и земле.

В День добрых дел каждый человек, по возможности, делает одно доброе дело. Семья подаёт милостыню и поминает предков, печёт и раздает семь шелпеков. Меценаты принимают участие в строительстве и ремонте социально значимых объектов. Проводятся различные благотворительные и волонтёрские акции.

В День спорта и мастерства празднование Наурыза сопровождается массовыми народными играми и традиционными конными состязаниями.

В Восточном Казахстане в этот день традиционно проходят ремесленные ярмарки, национальные спортивные игры, выставки фотографов.

В День мудрости и знаний можно принять участие в конкурсах на знание эпоса, национальных традиций, поговорок, пословиц, мудрых выражений, цитат из произведений национальных писателей и поэтов.

В День семейных традиций и хороших привычек казахстанцы вспоминают семейные традиции и ценности, которые считаются важными для всех представителей рода. Старшее поколение рассказывает о семейных обычаях, которые передаются из века в век.

В День национальной кухни жители в каждом уголке страны готовят блюда, которые передаются в семье от матери к дочери. К праздничному столу готовятся бешбармак, бауырсаки, шелпеки. К чаю принято подавать жент – десерт из пшена с изюмом, тары – жареное просо, талкан – перемолотые пророщенные злаки, а также наурыз коже.

День весеннего равноденствия – самый важный день праздника. В городах и посёлках страны проходят пышные гуляния, театральные представления, концерты, спортивные состязания, накрываются дастарханы с угощениями.

Бұқара күні знаменует безвозвратный приход весны, торжество света над злыми силами.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива редакции