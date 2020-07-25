Праздник обновления

Из-за серьёзной эпидемиологической ситуации в стране жертвоприношение в Курбан айт можно будет провести дистанционно.

В этом году главный праздник мусульман выпадает на 30 июля – 2 августа. Как отметил главный имам Духовного управления мусульман Казахстана по Усть-Каменогорскому региону Ермек кажы Мукатай, на этот раз в связи с карантином мечети будут закрыты и айт намаз там читать не будут.

Однако у всех желающих появилась возможность воспользоваться сайтом

Qurban2020.kz, который запущен Духовным управлением мусульман Казахстана в честь Курбан айта. Работать он будет с 24 по 30 июля. С помощью этой платформы граждане могут заказать услугу жертвоприношения в режиме онлайн. Сайт доступен на казахском и русском языках.

– Жители выбирают жертвенное животное на сайте и оплачивают эту услугу, не выходя из дома. Также у них есть возможность запросить фото- и видеоотчёт, – пояснил Ермек кажы Мукатай. – Нуждающиеся в свою очередь подают заявку на получение жертвенного мяса. Нет необходимости посещать мечеть, мясо доставят волонтёры по указанному адресу.

Как известно, жертвенное мясо принято делить на три части, одна из них достается человеку, который делает жертвоприношение. На сей раз мясо полностью распределят среди нуждающихся.

По словам исполняющего обязанности руководителя Управления по делам религии Восточно-Казахстанской области Аскара Исабаева, все процедуры по перечислению средств будут проходить через счета ДУМК с дальнейшим перечислением поставщикам крупного и мелкого рогатого скота. Социально уязвимые слои населения для включения в список получения пожертвований могут обратиться в местные отделы координации занятости и социальных программ. После эти списки будут переданы в мечети для осуществления доставки.

– На сегодняшний день задача акиматов городов и районов состоит в обеспечении убойными площадками с необходимым оснащением, привлечении волонтёров, а также организации контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью на местах совместно с сотрудниками ДККБТУ ВКО и полиции, – отметил Аскар Исабаев.

Гульжан Естаева