Праздник, объединяющий сердца
Для каждого народа День Независимости – особенный праздник, в котором сплетаются сотни страниц истории с любовью к своей стране. Для казахстанцев таким днём стало 16 декабря 1991 года.
Этот год для нас вдвойне значимый, ведь мы отмечаем 30-летие Независимости РК. Торжественные мероприятия пройдут по всей стране, не исключая и Восточно-Казахстанскую область.
Свою праздничную программу для жителей и гостей областного центра представил Ertis concert.
16 декабря, в 12:00, хореографическим мастерством порадует ансамбль народного танца «Алтай».
17 декабря, в 12:00, выступит оркестр казахских народных инструментов имени Байжигита.
18 декабря, в 12:00, любители джазовой музыки смогут насладиться выступлением оркестра Big-Band.
19 декабря, в 15:00, состоится концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Алтай» и группы «ӘнСалДар».
Ertis concert приглашает всех желающих отметить 30-летие Независимости Республики Казахстан вместе. Вход свободный.
Добавим, что праздничные мероприятия пройдут со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Александра Исаева
Фото Тлеубека Шаяхмета