Праздник, объединяющий сердца

Для каждого народа День Независимости – особенный праздник, в котором сплетаются сотни страниц истории с любовью к своей стране. Для казахстанцев таким днём стало 16 декабря 1991 года.

Этот год для нас вдвойне значимый, ведь мы отмечаем 30-летие Независимости РК. Торжественные мероприятия пройдут по всей стране, не исключая и Восточно-Казахстанскую область.

Свою праздничную программу для жителей и гостей областного центра представил Ertis concert.

16 декабря, в 12:00, хореографическим мастерством порадует ансамбль народного танца «Алтай».

17 декабря, в 12:00, выступит оркестр казахских народных инструментов имени Байжигита.

18 декабря, в 12:00, любители джазовой музыки смогут насладиться выступлением оркестра Big-Band.

19 декабря, в 15:00, состоится концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Алтай» и группы «ӘнСалДар».

Ertis concert приглашает всех желающих отметить 30-летие Независимости Республики Казахстан вместе. Вход свободный.

Добавим, что праздничные мероприятия пройдут со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Александра Исаева

Фото Тлеубека Шаяхмета