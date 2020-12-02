Праздник, объединяющий народ 

Праздничный онлайн-марафон прошёл в Назарбаев Интеллектуальной школе (NIS) Усть-Каменогорска.

В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой празднование Дня Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева прошло в онлайн-формате, но это нисколько не умалило его значения. Скорее, наоборот, благодаря современным технологиям учителя и учащиеся Назарбаев Интеллектуальных школ смогли все вместе отметить столь значимое событие.

Праздничную программу открыл домбровый марафон «Ұлы дала мұрагерлері». На всех YouTube-каналах NIS прозвучали знаменитые кюи Курмангазы, Даулеткерея, Нургисы Тлендиева.

Первыми музыкальный марафон начали усть-каменогорские школьники, эстафету они передали ученикам Карагандинской и Петропавловской школ.

– В этом году кроме традиционного домбрового марафона учащиеся и коллектив Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска решили начать челлендж любимых песен Елбасы, – рассказала директор учебного учреждения Жупат Ерниязова. – На всех страницах в социальных сетях и каналах 20 школ звучали красивые казахские песни в исполнении педагогических коллективов и учеников организаций образования.

Атмосферу праздника создали форумы лидеров «Сегодняшние лидеры шаныраков – будущие лидеры страны» и TEDx-конференции «Әлемтаныған Елбасы», виртуальные экскурсии «Казахстанский путь. Нурсултан Назарбаев» и книжные выставки «Ел тірегі – Елбасы», конкурсы эссе «Елбасының қолтаңбасы» и рисунков «Елін сүйген, елі сүйген Елбасы», благотворительные акции, спортивные эстафеты и тимбилдинги, концерты «Елімнің бағы – Елбасы» и другие мероприятия, которые состоялись во всех Назарбаев Интеллектуальных школах республики.

Дарья Рокотова