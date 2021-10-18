Праздник, наполненный душевным теплом

Главной ценностью независимой Республики Казахстан по праву считается единство и согласие проживающего в ней многонационального народа. День духовного согласия, который казахстанцы ежегодно отмечают 18 октября, ещё больше сплачивает всех нас вокруг главных нравственных ценностей.

Этот день ещё называют днём единения и всепрощения, милосердия и взаимопонимания. Он важен для каждого жителя нашего государства, ведь нравственное и духовное единство – основа процветания страны.

Дата берёт своё начало с 1992 года, когда в Алматы по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева состоялся первый Всемирный конгресс духовного согласия. В столь значимом мероприятии приняли участие представители различных конфессий, духовных школ, гуманитарных общественных движений. В принятом манифесте участники конгресса объявили 18 октября Днём духовного согласия – днём единения, примирения, добра и моратория на конфликты.

«Это праздник единства, который объединяет всех нас, независимо от национальности и вероисповедания, возраста и убеждений. Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев: «Наше главное богатство – благополучие и единство, стабильность и спокойствие, мир и согласие». Сегодня важнейший принцип нашего государства – это уважение к религиозным и иным чувствам каждого гражданина. Сегодня день, когда в буквальном смысле объявлен мораторий на конфликты и столкновения, день благодарности, помощи и поддержки ближнего. Я поздравляю всех восточноказахстанцев с Днём духовного согласия и желаю стабильности, мира, благополучия и счастья каждой семье!» – написал на своей официальной странице в Instagram аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

«Наше главное богатство – благополучие и единство, стабильность и спокойствие, мир и согласие».

Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Действительно, уже в самом начале становления суверенитета Республика Казахстан чётко обозначила свою позицию, избрав собственную модель межэтнического и межнационального согласия, толерантности. Здесь в мире и дружбе проживают представители разных культур и вероисповеданий. Мы взаимно посещаем церкви и мечети, поздравляем друг друга с мусульманскими, православными, католическими и праздниками других религий. Мы разные, но в этом наше богатство и залог процветания страны.

– День духовного согласия служит поводом для консолидации народа Казахстана вокруг общенациональных, духовных и морально-нравственных ценностей, – поделился руководитель Дома дружбы – центра общественного согласия ВКО Алмаз Нургалиев. – На сегодняшний день в стране проживают в согласии представители более 130 этносов. Такие даты позволяют нам укрепить то, чем мы известны в мировом сообществе, а именно: единство, взаимопонимание, дружественное отношение этносов друг к другу. Елбасы указал нам верный ориентир, дорогу к милосердию, толерантности и помощи ближнему. Сегодня Казахстан – молодое государство, где царят политическая стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие, а его достижения и экономический рост официально признаны в мире.

Александра Исаева

Фото из открытых источников