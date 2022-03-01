Праздник милосердия и дружбы

В Риддере стартовали мероприятия, посвящённые Дню благодарности.

В Доме дружбы города Риддера состоялся Литературный салон, приуроченный к празднованию Дня благодарности.

Ещё одним важным поводом для проведения этого мероприятия стал 70-летний юбилей поэта, музыканта, видеооператора, руководителя туристических групп Юрия Болденкова. Гостям представили его поэтическую программу. Прозвучали стихи и песни автора, а также музыкальные произведения на слова других риддерских поэтов.

– Встреча прошла на одном поэтическом дыхании со зрителями, – поделился Юрий Болденков. – Мы рады, что она состоялась в канун замечательного патриотического праздника милосердия и дружбы в Казахстане.

В акимате моногорода отметили, что в рамках празднования Дня благодарности в Риддере пройдёт ряд культурно-массовых и других мероприятий.

Марк Касымов

Риддер