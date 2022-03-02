В школах Зайсанского района проходят профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.

Сотрудники ювенальной полиции Отдела полиции (ОП) Зайсанского района провели полезный урок для учащихся четвёртых классов средней общеобразовательной школы им. М. Ломоносова города Зайсан.

Полицейские рассказали детям, что быть пешеходом очень ответственно, так как он является непосредственным участником дорожного движения.

– Дорожное движение – это сложный процесс, и безопасность зависит от действий каждого человека, – подчеркнули они. – Взрослые и дети должны строго соблюдать правила дорожного движения. Важно осторожно вести себя на улице, переходить дорогу только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора.

Как отметили сотрудники ОП, такие занятия проводятся в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма среди детей и закрепления у них навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Также регулярно в районе проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Безопасность детей на дорогах».

Ерик Абитов

Зайсанский район