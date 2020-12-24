Праздник к нам приходит 

Близится Новый год – один из самых ярких, красивых и чудесных праздников, который с нетерпением ждут и взрослые, и дети. А это значит, что настало время украсить ёлку и создать неповторимую атмосферу волшебства.

Как устроить новогоднюю сказку у себя дома, знает мастерица из Усть-Каменогорска Елена Горлачёва. Можно сказать, что создание необычных изделий, дарящих своим обладателям только положительные эмоции, – это её призвание.

– Рукоделием занимаюсь, сколько себя помню. Мастерила из всего, что было под рукой, не ограничивая свою фантазию. Люблю, когда нет рамок в творчестве. Поэтому пробовала свои силы в разных направлениях – вязала, шила, рисовала, плела, декорировала, – рассказывает Елена.

Своё первое изделие она создала в совсем юном возрасте – в восемь лет. Это был шарф. Затем последовали и другие работы – ловцы снов, венки, новогодние игрушки, панно и различные элементы декора.

Несмотря на то, что с самого детства у героини этой статьи прослеживалась тяга к креативу, она выбрала далеко не творческую профессию. Окончила Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева по специальности «Учёт и аудит». Однако своё хобби мастерица не забыла и даже работала продавцом в отделе товаров для рукоделия.

Сейчас Елена находится в декретном отпуске, полностью отдаётся семье и творчеству. Чаще занимается созданием новогоднего декора. А всё потому, что очень любит этот праздник. Ведь он способен сближать людей, заряжать их хорошим настроением и дарить волшебство.

– Люблю наблюдать, как взрослые становятся детьми, верят в чудо и вспоминают своё детство, – добавила рукодельница.

Каждая из её работ неповторима, дарит уют и тепло. Глядя на панно с Дедом Морозом, деревянные подставки с изображением животных, окружённых снегом, ёлочные игрушки в виде домиков и рождественские венки, просыпается желание отложить все рутинные дела и приняться за подготовку к долгожданному празднику. Это и не удивительно, ведь автор вкладывает в них частичку своей души и любовь.

Важно понимать, что такая красота не появляется из ниоткуда, это плод кропотливого труда. По словам мастерицы, на изготовление того или иного изделия уходит минимум два дня.

– В основном заготовки делаю сама, занимаюсь покраской, – сказала Елена Горлачёва. – Покупая венок, многие даже не задумываются о том, как он был сделан. Я плету его своими руками, сушу, декорирую. В общем, начинаю создавать этот венок ещё с лета.

Рискнём предположить, что сложнее всего в этом деле – дождаться вдохновения и мысленно сформировать образ будущей игрушки или панно. Как отмечает рукодельница, идеи для своих работ она черпает повсюду, иногда приходит неожиданное озарение или вдохновение от картинок из Интернета.

Приобрести необходимые материалы тоже непросто, иногда не получается найти то, что нужно. Список большой – ткани, бусы, блёстки, деревянные и пенопластовые заготовки, различные природные материалы и многое другое. Зато результат определённо стоит потраченных сил и времени.

– Какие эмоции испытываю после завершения работы? Чувствую, что создала что-то новое, особенное. Меня воодушевляет, что это изделие будет радовать и окрылять ко-

го-то ещё, – поделилась Елена.

К слову, новогодний декор пользуется заслуженной популярностью. Каждый Новый год порождает новый спрос. Автор в свою очередь старается предложить покупателям разнообразные изделия, чтобы каждый мог найти то, что ему по душе.

Стоит отметить, семья рукодельницу полностью поддерживает. Супруг помогает с некоторыми заготовками, а сын постоянно находится рядом с мамой во время рабочего процесса и вдохновляет её на творческие подвиги.

– Никогда не брошу творчество. На протяжении всей жизни я совмещаю его с работой, семьёй, материнством, без него не могу, – призналась мастерица.

Также, пользуясь случаем, мы решили узнать мнение нашей героини о нестареющих трендах в новогоднем декоре. По её словам, всегда будет актуальна неповторимость. Этого правила она и сама придерживается, придумывая каждый раз что-то новое. Штамповать одно и то же не намерена.

– Думаю, каждый хочет украсить свой дом по-особенному. Нужно определить, какой бы вы хотели выбрать стиль, продумать детали. Необязательно покупать самое дорогое украшение, можно сделать не менее красивые вещи и из подручных средств, главное – воображение, – резюмировала Елена Горлачёва.

Гульжан Естаева

Фото из архива Елены Горлачёвой