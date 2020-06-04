Праздничный подарок

В Усть-Каменогорске 54 многодетные семьи получили ключи от новых квартир.

Международный день защиты детей подарил незабываемые эмоции не только детворе, но и их родителям. В этот праздник аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов вручил 54 счастливым новоселам ключи от двух- и трехкомнатных квартир.

Теперь в новом девятиэтажном доме, расположенном в 19-м жилом микрорайоне областного центра, начнут одно за другим справлять новоселья. Для комфортного проживания предусмотрены все необходимые компоненты. В шаговой доступности расположены аптеки, магазины, школа и остановки. Так как в этом доме в основном будут жить многодетные семьи, рядом с ним для ребят обустроена уютная и просторная игровая площадка.

– Мне очень приятно в такой замечательный день вручать вам ключи от нового жилья, – сказал Даниал Ахметов. – Каждая многодетная семья и многодетная мама – это достояние нашей страны. Я благодарю вас за то, что вы являетесь замечательным примером для всех граждан нашей страны. Ведь чем больше детей будет в казахстанских семьях, тем счастливее мы будем жить!

Одна из мам, Татьяна Могилева, не могла сдержать эмоции, получив ключи от долгожданного собственного жилья. Она горячо поблагодарила государство за всестороннюю поддержку.

– Я мама пятерых детей. Очень рада, что сегодня получила ключи от трехкомнатной квартиры. Мы восемь лет мечтали об этом, – подчеркнула она. – Хочу выразить огромную благодарность государству за то, что оказывает многодетным семьям социальную поддержку, заботится о наших детях и помогает нам осуществлять наши мечты.

Этот день стал двойным праздником и для маленьких новоселов. Вместе с героями из любимых мультфильмов они с удовольствием принимали участие в играх и с азартом отгадывали загадки. Сказочные герои подарили ребятам массу ярких эмоций и оставили теплые воспоминания об этом счастливом дне.

Стоит отметить, что по итогам 2020 года в Восточно-Казахстанской области планируется обеспечить арендным жильем свыше 190 многодетных семей, которые стоят в очереди на его получение.

Пресс-служба акима ВКО