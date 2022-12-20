Праздничные гостинцы из Зайсана

Для удобства покупателей и продавцов вместо субботы очередная ярмарка по продаже продукции сельского хозяйства в конце минувшей недели состоялась в областном центре в пятницу – 16 декабря.

Можно сказать, что приурочена ярмарка Зайсанского района в аккурат к праздничному дню в календаре, когда у многих горожан и гостей есть время и возможность совершать необходимые покупки впрок. Причём многие это делают заранее даже с расчётом на незаметно приближающиеся новогодние праздники.

По информации отдела сельского хозяйства, основной акцент зайсанцы сделали на мясную продукцию, поскольку это является основой самых различных блюд национальной кухни.

– По прежним ярмаркам, на которых устойчивым спросом пользовались говядина и баранина, а горожанам пришлись по вкусу не только они, но и цены на товар, мы сделали определённые выводы, – говорит руководитель районного отдела сельского хозяйства Сабыр Андырбаев. – Поэтому в очередной раз привезли около 3,7 тонны мяса крупного рогатого скота и овец. По традиции выставили на прилавках полтонны продукции из проса, в том числе талкан. В общий список также вошли ходовые полуфабрикаты и изделия народной кухни, приготовленные из молочного сырья – курт, иримшик и многое другое из этого ряда. Всего в ярмарке приняли участие представители восьми сельских округов района.

По словам специалистов, зима нынче испытывает на прочность зайсанцев, начиная уже с конца ноября. Сначала ударили морозы около 30 градусов, потом выпал снег, образуя надёжный и высокий покров для земли.

– Для сравнения, в прошлом году его высота составила всего около 50 сантиметров, – продолжил наш собеседник. – Нынче уже в середине декабря выпало около 97 сантиметров снега, что можно расценивать как несомненное благо. Если за зиму высота снежного покрова достигнет высоты в полтора метра, то можно только порадоваться, что к весне аграрии Зайсанского района будут в полной мере обеспечены влагой в почве. После целой череды засушливых сезонов для сельского хозяйства, возможно, будут в следующем году более высокие урожаи на полях.

Представители профильного отдела сообщают, что в среднем по району урожайность пшеницы нынче составила 16 центнеров с каждого гектара. Это примерно на 5 центнеров меньше, чем в прошлом сезоне. В то же время жаркая погода позитивно влияет на содержание клейковины, хлебопекарные свойства будущей муки. Что касается этого товара, то есть в районе крупное хозяйство, которое полностью обеспечивает местные потребности в собственной муке. Для этой цели предусмотрено 600 тонн пшеницы, которую перемелют на имеющихся мощностях, причём мучной продукции хватает даже для соседних районов, обычно завозящих подобный товар извне.

По статистическим данным, Зайсанский район также полностью обеспечен кормами для животноводства, зернофуражом. Часть его поставляется из района Самар, где крестьянские хозяйства выращивают зерновые, потом перерабатывают на фураж и комбикорма, продают своим коллегам из южных регионов. Такая кооперация и взаимовыручка оказывается на руку представителям смежных отраслей – растениеводства и животноводства, развивающих на своём уровне взаимные, выгодные товарно-денежные отношения. Не случайно на районных ярмарках далеко не редкость, когда вдобавок ко всему ведётся бойкая торговля кормами для животных, заключаются сделки на текущий момент и на будущее.

Прежде бытовала точка зрения, что на селе товаропроизводители не умеют выгодно торговать, им легче производить, чем стоять на рынке за прилавком или сбывать продукцию различным оптовым покупателям. Со временем жизнь и реалии на рынке побуждают сельчан распрощаться с таким недостатком, если они желают не оставаться внакладе и пожинать плоды своего труда. Есть случаи, когда потенциальным партнёрам для установления сотрудничества говорят буквально следующее: «Прежде чем мы начнём работать с вами как с производителями и поставщиками продукции, покажите нам, что вы умеете хорошо продавать».

Такие уроки прикладной экономики для сельчан преподносит реальный рынок в более широком плане, выходящем далеко за рамки привычных ярмарок.

Таир Сапаргалиев