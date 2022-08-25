Вопрос - ответ

Праздничная ярмарка

25.08.2022
880

Мы с женой всегда посещаем сельскохозяйственные ярмарки. Там большой выбор свежих продуктов и низкие цены. Планируется ли в этом году проведение традиционной ярмарки, приуроченной к празднованию Дня города? Где она будет проходить?

Сергей Макаров, УстьКаменогорск

Традиционная ярмарка в Усть-Каменогорске пройдёт 30 августа. Начало в 9 часов.

По сообщению пресс-службы городского акимата, ярмарка будет организована на территории возле бывшего здания Дворца культуры металлургов.

Покупателям будут предложены мёд, кондитерские изделия, бахчевые культуры (арбузы, дыни), молочные продукты отечественных производителей.

Также 30 августа, в 17:00, на площади Республики состоится фестиваль «Вкус Востока», на котором рестораны и кафе областного центра презентуют свои блюда. Также гостей праздника ожидают различные мастер-классы и конкурсы.

25.08.2022
880

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