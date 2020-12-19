ПРАЗДНИЧНАЯ ПАЛИТРА 

День независимости Республики Казахстан ознаменован многими радостными и памятными событиями. В Восточном Казахстане более 740 семей стали счастливыми новосёлами, распахнули свои двери 11 социально значимых объектов.

Глава региона Даниал Ахметов поздравил восточноказахстанцев с главным национальным праздником, подчеркнув роль Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении суверенного государства, достижениях Казахстана.

– За годы Независимости Казахстан достиг впечатляющих успехов в укреплении своей государственности, социально-экономическом развитии, – отметил Даниал Ахметов. – Благодаря мудрой дальновидной политике Первого Президента Нурсултана Назарбаева и сплочённому труду всех казахстанцев в стране успешно проведены широкомасштабные реформы и преобразования, которые стали важной составляющей общенациональной идеи, основой согласия в обществе. Современный Казахстан – территория мира, символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

В канун празднования Дня независимости в Восточном Казахстане были открыты социально значимые объекты, а 744 семьи стали счастливыми обладателями новых квартир.

Два года назад в посёлке Глубокое на одной из отчётных встреч жители посетовали на отсутствие культурного учреждения в районе. Просьба была услышана, и, несмотря на жесткие рамки, которые «установила» пандемия коронавируса, накануне Дня независимости новый Дом культуры распахнул свои двери для жителей Глубоковского района.

Кроме того, многодетные мамы посёлка Глубокое получили ключи от квартир в новом доме. Новосёлы отметили, что получили самый желанный подарок ко Дню независимости страны.

В знаменательный день в Аягозском районе также отпраздновали новоселье 120 семей, получивших ключи от квартир в двух 60-квартирных домах, построенных в рамках программы «Нұрлы жер». Еще 20 многодетных семей Аягозского района получили ключи от одноэтажных домов.

Жители Тарбагатайского района в канун праздника получили возможность заселиться в 11 двухквартирных домов. Еще 10 семьям Бескарагайского района вручили ключи от пяти двухквартирных домов. В Курчатове 6 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали новосёлами в построенном доме. Также ключи от квартир в данном доме получили семь жителей Курчатова, чьи дома были признаны аварийными, и одна многодетная семья. Кроме того, в преддверии праздника заселились в новые квартиры многодетные семьи в Семее и Урджарском районе.

В честь праздника в селе Акжар Тарбагатайского района после капитального ремонта открылась школа имени Абая. При Тарбагатайском молодёжном ресурсном центре – коворкинг-центр. Кроме того, в районе, в селе Акмектеп запустили модуль по снабжению жителей питьевой водой. В Жарминском районе в сёлах Капай и Аршалы к празднику провели водопровод. После текущего ремонта в селе Аккайнар Катон-Карагайского района открылся сельский клуб, а также библиотека в селе Урыль.

В областном центре накануне знаменательного дня состоялся городской турнир по хоккею с шайбой «Жұлдызша» среди школьников, а в парке «Самал», на стадионе «Алтай», на Левом берегу, в этнопарке открылись ледовые площадки для катания на коньках. Помимо этого, состоялся Форум молодых архитекторов «Сәулет – 2020».

Во всех городах и районах области прошли праздничные концерты в онлайн-формате. Кроме того, за вклад в развитие Восточного Казахстана были награждены активные граждане. Состоялись единые классные часы, рассказывающие о Дне независимости Республики Казахстан, онлайн-конференция «Годы мира и созидания» с участием научной интеллигенции, правоохранительных органов, благотворительные акции, книжные выставки, конкурсы чтецов.

Жители области поддержали акцию «Менің Туым. Менің Отаным!», вывесив 383 Государственных флага, 317 флажков и 35 баннеров с изображением Государственного флага.

Дарья Антон