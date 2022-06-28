Правовая поддержка

Устькаменогорцев научат защищать свои права. В акимате областного центра совместно с общественным объединением «Общество защиты прав потребителей «Аманат» запустили проект по формированию правовой культуры населения.

Проект направлен на получение гражданами не только теоретических знаний, но и практических навыков, в том числе и в сфере защиты прав потребителей.

– На протяжении нескольких лет мы занимаемся защитой прав потребителей. За это время были и рядовые случаи с недобросовестными продавцами или услугодателями, были также и многомиллионные иски. В этом проекте с нами работает высококвалифицированный юрист Ольга Космынина. Вместе с ней мы будем проводить лекции для жителей отдалённых районов города, выездные консультации в крупных торговых сетях и кинотеатрах, – рассказала руководитель общественного объединения Гульнар Оразаева в ходе брифинга.

Встречи с жителями поселков Согра и Меновное, а также Аблакетки пройдут с июля по сентябрь, а выездные консультации в торговых точках – по согласованию с руководством предприятий.

Первая выездная консультация уже состоялась 25 июня в торговом доме «АДК».

– В торговом центре за консультацией к нам обратились 11 человек. Три вопроса было по жилищному кодексу. Мы ознакомились с документами, которые предоставили горожане, и пригласили их на отдельную встречу. Остальные жители подходили по вопросам защиты прав потребителей, им оказали консультативную помощь и дали рекомендации по разрешению конкретных ситуаций. Все обращения от граждан были зарегистрированы в специальном журнале, – говорит Гульнар Оразаева.

Помимо этого, представители общественного объединения раздали посетителям АДК брошюры с информацией об обязанностях продавцов и о том, как вернуть деньги за некачественный товар или услугу.

Следующая выездная консультация предположительно пройдёт 6 июля, более точную информацию можно получить по телефону горячей линии, которая будет действовать во время реализации проекта: 8 (72-32) 75-27-18, 8-(777)-247-46-41 и 8-(777)-988-06-28.

Аяужан Утеулинова