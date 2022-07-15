Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное заседание Правительства.

Заседание было организовано в режиме видео-конференц-связи. Участие в нём приняли Премьер-министр Алихан Смаилов, государственный советник Ерлан Карин, руководство Администрации Президента, члены Правительства, акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.

Открывая заседание, Глава государства отметил, что, несмотря на серьёзные геополитические вызовы, наша страна стабильно развивается. По итогам первого полугодия 2022 года рост экономики составил 3,4%, а реальный сектор вырос на 4,1%. Значительный прогресс был достигнут в сфере обрабатывающей промышленности.

– Инфляция тоже не стоит на месте. Сейчас этот показатель достиг 14,5% и превысил уровень 2015 года. За первые полгода наша экономика восстановилась. Но международные институты прогнозируют, что ВВП Казахстана в этом году вырастет только на 2%. Ранее они заявляли, что рост составит 3,7%. Поэтому Правительство должно обеспечить устойчивое развитие экономики страны. Главное, необходимо повысить реальные доходы граждан, – подчеркнул Президент.

В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев обратил внимание членов Правительства и акимов регионов на необходимость решения ряда актуальных вопросов.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ИНФЛЯЦИИ

В первую очередь Глава государства остановился на вопросах стабилизации инфляции.

Самой острой проблемой является продовольственная инфляция, уровень которой достиг 19,2%. Цены на продукты питания выросли почти на 80%. Как отметил Президент, правительственные меры для стабилизации ситуации оказались малоэффективными – действия сводятся к выделению дополнительных средств из бюджета и прямому вмешательству в ценообразование. Борьба идёт с последствиями роста цен, а не причинами.

– Более двух лет назад я давал поручение запустить Национальную товаропроводящую систему с сетью оптово-распределительных центров. Правительство заволокитило его исполнение. Планы и публичные заявления остались на бумаге. Проекты строительства оптово-распределительных центров по схеме ГЧП совместно с крупными предпринимателями не реализованы. Поручаю Правительству в октябре доложить, что сделано в этой сфере. Привлеките заинтересованных инвесторов, – поставил задачу Касым-Жомарт Токаев.

Он также обратил внимание, что сейчас решения о запрете экспорта той или иной продукции принимаются без учета товарного баланса, что приводит либо к дефициту, либо к снижению привлекательности производства необходимых товаров. Правительству следует утвердить Правила формирования баланса ключевых товаров и разработать единую информационную систему мониторинга.

Отметил Глава государства и низкую эффективность деятельности стабилизационных фондов, назвав их воздействие на рынок минимальным. Хуже того: порой они становятся кормушкой для недобросовестных лиц.

– Регулярно выявляются факты бюджетных хищений. Акимы утратили контроль за расходованием государственных средств, – продолжил Глава государства. – Правительством предлагается увеличить объем «оборотной схемы» до 100 миллиардов тенге. У меня вопрос: просчитан ли ожидаемый эффект? Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей.

Сейчас не жду ответной реакции Правительства. Нужно обдумать конечное решение с точки зрения эффективности.

Президент отметил, что Ми-нистерство сельского хозяйства стало шире применять механизм форвардного закупа. Вместе с тем МСХ следует подключить профильные ассоциации и субъекты рынка к выработке подходов по дальнейшему совершенствованию данного инструмента.

Ещё одна актуальная пробле-ма – реализация продукции. Не-обходимо, отметил Президент, разработать способы поддержки аграриев, обеспечить приоритетный доступ отечественных товаров на полки торговых сетей, урегулировать пределы надбавок и сократить количество посредников. Здесь, по его словам, нужны срочные законодательные меры.

Также Президент поручил Правительству совместно с НПП «Атамекен» подготовить предложения по запуску общенационального проекта «Қазақстанда жасалған».

– Крайне важно навести порядок в торговой системе, имеющей один из самых высоких уровней теневой экономики – 40%. Факты спекуляции, манипулирования ценами, создания искусственного дефицита – это далеко не полный перечень нарушений. Всё это закладывается в стои-мость товаров и оплачивается гражданами. Правительству совместно с Генеральной прокуратурой следует выработать меры по усилению ответственности владельцев за содержание рынков, соблюдение честной конкуренции, защиту интересов продавцов от неправомерных действий администрации торговых площадей. Я жду от Правительства и акимов конкретных шагов по повышению эффективности имеющихся инструментов, а также внедрению новых подходов к работе, – заявил Глава государства.

Продовольственная безопасность

В условиях сложной международной обстановки многократно возрастает актуальность про-довольственной безопасности, подчеркнул Президент. Рост ми-ровых цен на продукты питания уже достиг 34%.

На этом фоне, отметил Касым-Жомарт Токаев, наблюдается замедление темпов роста сель-хозпроизводства в Казахстане. В то же время объёмы импорта выросли на 22%.

Как сказал Президент, согласно докладам профильного министерства, в 2023 году Казахстан должен достичь продовольственной независимости по мясу птицы, колбасным изделиям, рыбе, сырам и творогу, сахару, молочной продукции. Но на деле картина совсем иная.

– К примеру, из ранее введённых 7 сахарных заводов сегодня действуют только 4 (в Алматинской и Жамбылской областях), которые загружены лишь на треть. Минсельхозом планируется увеличить долю свекловичного сахара в 6 раз к 2026 году (с 7 до 43%). Однако за последние 4 года площади сахарной свёклы сократились на треть. Мы на 90% зависим от импортного сахара. Здесь можно ссылаться на решения в рамках ЕАЭС, но в любом случае это серьёзный просчёт Правительства. Значит, не защитили позицию государства. Поэтому я объявляю выговоры министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву, – сказал Президент.

Он подчеркнул, что Правительству нужно в срочном порядке разработать отраслевой проект по развитию сахарной отрасли, нацеленный на значительное сокращение импортозависимости и постепенный переход к самообеспечению.

– Это принципиальный вопрос, имеющий в том числе внутриполитическое значение. Мы сегодня видим, что происходит в магазинах. Позор! – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Ранее по моему поручению был разработан План обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период. Но вместо конкретного алгоритма действий в этом Плане только набор благих устремлений. Есть опасность неисполнения.

Также Глава государства поручил рассмотреть решение вопроса массового обновления парка сельхозтехники. В частности, внедрить механизм льготного кредитования за счёт средств оператора РОП.

Есть в АПК и другие проблемы: урожайность растениеводства у нас значительно отстает от мировых. Высока зависимость от импортных семян (обеспе-ченность собственными семе-нами составляет всего 51%, по таким позициям, как картофель и сахарная свёкла, – не больше 10%). Президент отметил, что следует развивать первичное семеноводство на базе опытных хозяйств, комплексно стимули-ровать агронауку.

Критически зависит от импорта и нескольких отечественных производителей и рынок удобрений. Вдобавок, как упомянул Касым-Жомарт Токаев, недавняя проверка выявила факты завышения цен для отечественных аграриев.

– Например, ТОО «Казфосфат» продавало значительные объёмы удобрений аффилированной компании (ТОО «KAZ Chemicals Trading House»), которая добавляла до 30% торговой наценки. Данную ситуацию удалось исправить мерами антимонопольного реагирования – производитель возвращает свой незаконный доход. Соответствующие ведомства должны держать вопрос на жёстком контроле, – подчеркнул Глава государства.

Вместе с тем он отметил, что в Казахстане есть целый ряд калийных и фосфоритных месторождений с разведанными запасами. Нужно начать их промышленную разработку и наладить производство отечественных удобрений. По-другому, считает Президент, от импортной зависимости по удобрениям уйти не получится.

Повышение доходов граждан

Второй блок вопросов, поднятых Главой государства, – это повышение доходов граждан и развитие человеческого капитала. Так, он отметил, что в последние годы доходы населения неравномерно, но росли. Однако, например, уровень доходов жителей Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей, а также Алматы и Шымкента ниже, чем в среднем по республике. В целом, по озвученным Президентом данным, в мае текущего года показатель реальных доходов граждан составил минус 2,9%. По словам Касым-Жомарта Токаева, такого спада не было уже давно. Глава государства напомнил, что в Казахстане была принята программа повышения доходов населения, но толку от неё мало. Нужна в первую очередь эффективная работа на местах. Акимы должны ежегодно создавать 100 новых рабочих мест на каждые 10 тыс. жителей. Но и здесь особых результатов не достигнуто.

– Этот показатель будет одним из ключевых при оценке руководителей регионов, – предупредил Президент. – Создание рабочих мест напрямую влияет на социальное самочувствие граждан и экономическую устойчивость страны. Поэтому Правительству совместно с акимами нужно провести анализ выполнения поставленной задачи.

В целом по мере роста числа населения необходимо создавать и постоянные рабочие места. Однако далеко не везде этот момент учитывается. В качестве примера Глава государства привел Мангистаускую область, где в результате неправильной миграционной политики сложилась непростая ситуация: население растёт, но социальной инфраструктуры и постоянной работы нет, качество жизни снижается.

– Правительству следует выработать новые механизмы внутренней экономической мобильности. В частности, требуется кардинально пересмотреть программы переселения, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о миграционных процессах, Президент подчеркнул, что Казахстан приветствует кандасов, вернувшихся на свою историческую родину, и готов обеспечить все условия для их прибытия в различные регионы страны, в том числе промышленно развитые.

– Мы заинтересованы в том, чтобы кандасы имели возмож-ность трудиться во всех сферах деятельности, в том числе и на госслужбе. Уверен, они внесут существенный вклад в построение Нового Казахстана, – добавил он.

Отдельно была поднята тема трудоустройства молодёжи. Как отметил Глава государства, ежегодно на рынок труда выходят около 300 000 молодых людей, а проблема занятости молодёжи до конца не решена, несмотря на принимаемые меры.

– В ряде регионов молодёжная безработица значительно превышает средний уровень по стране. К ним относятся города Нур-Султан и Алматы, Алматинская, Карагандинская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. Поручаю Правительству и акимам данных регионов обратить на этот вопрос особое внимание, – отметил Касым-Жомарт Токаев. А учитывая тот факт, что экономически активное население страны продолжит увеличиваться, необходимо уже сейчас разработать план развития рынка труда. В этом вопросе надо учитывать современные тенденции, демографические и миграционные аспекты, технологическое и экономическое развитие страны.

Развитие человеческого капитала

Как отметил Глава государст-ва, ключевой элемент развития человеческого капитала – это образование. Разделение Министерства образования и науки на два ведомства было необходимо для решения накопившихся проблем в этой области.

– 2022 год объявлен мною Годом детей. Между тем серьезное беспокойство вызывают участившиеся в последние годы случаи насилия над детьми в школах. Проблема усугубляется тем, что в 65% полнокомплектных школ (3 000 школ) системы видеонаблюдения не соответствуют требованиям, то есть созданы для галочки. По стране в целом наметилось снижение числа суицидов среди детей и подростков. Однако в Алматы, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях наблюдается рост таких происшествий. Нужен комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида, обеспечению прав и благополучия каждого ребёнка, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Есть проблемы в сфере до-школьного образования и вос-питания. В частных детских садах имеются вопиющие факты жестокого обращения с детьми. Участились случаи выделения средств нефункционирующим детсадам. Здесь необходимо системное решение. Президент напомнил, что в 2011 году было отменено лицензирование детских садов, что дало возможность обеспечить действительно высокий охват маленьких казахстанцев дошкольными учреждениями (более 88% детей в возрасте от 2 до 6 лет). Сейчас же остро стоит вопрос качества их работы.

– Правительству следует внимательно рассмотреть данный вопрос. Возврат лицензирования нужен не столько государству, а прежде всего обществу, поскольку главная задача – обеспечение безопасности детей, – подчеркнул Глава государства.

Говоря о дополнительном образовании, нацеленном на всестороннее развитие детей, Президент отметил, что программа ArtSport должна быть продолжена, но необходимо исправить выявившиеся в ходе её реализации недостатки, обеспечить прозрачность в финансовых вопросах. Следует также активно внедрять дополнительное образование по точным наукам и инженерии.

Одной из главных задач государства является охрана здо-

ровья матери и ребёнка, продолжил Глава государства. К сожалению, здесь у нас показатели ухудшаются: выросла как детская, так и материнская смертность. Начатая в этой связи проверка состояния отечественной перинатальной службы остановилась на уровне аудита. Вместе с тем множество родильных домов не соответствуют международным стандартам.

В целом, как обратил внимание Касым-Жомарт Токаев, вопросов в сфере здравоохранения немало. Средства, выделяемые на медицину, увеличиваются, но проблемы не решаются. Так, в Казахстане высока смертность от хронических заболеваний. Неэффективной оказалась внедрённая система обязательного социального медицинского страхования (Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам поручено подготовить предложения по совершенствованию ОСМС).

Очень медленно продвига-ется работа по цифровизации системы здравоохранения. Как подчеркнул Президент, в сфере здравоохранения работают более 40 информационных систем и у каждой есть свои недостатки. От этого страдают как граждане, так и сами медики. Проблемы в этой сфере нужно решить как можно скорее.

Также Глава государства обратил внимание на то, что вновь ухудшается ситуация с забо-леваемостью коронавирусом. Президент поручил усилить ра-боту соответствующей межве-домственной комиссии, а также активизировать кампанию по ревакцинации. При этом меры реагирования на эпидемиологическую ситуацию должны быть без перегибов и учитывать интересы, в том числе МСБ.

Завершая данный блок вопросов, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его поручению Администрация Президента координирует разработку двух пилотных национальных проектов – «Комфортная школа» (создание около 840 тыс. ученических мест, решение вопроса трёхсменного образования, аварийных школ, единообразия условий получения образования) и «Модернизация сельского здравоохранения» (охват 650 населенных пунктов с более чем 800 тыс. населения положенной медицинской ин-фраструктурой, модернизация 32 районных больниц до уровня многопрофильных медучреждений, сокращение расстояния для получения экстренной и среднетехнологичной медпомощи с 500 до 200 км).

– Правительству в рамках бюджетного процесса до сентября текущего года следует провести все расчёты и принять необходимые меры для реализации указанных нацпроектов, – поручил Глава государства.

Финансовые вопросы

Третий блок вопросов, поднятых Главой государства, касался совершенствования денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

– Приходится констатировать, что за всё время существования отечественной финансовой системы нам не удалось добиться полноценного функционирования процентного канала. Это снижает эффективность денежно-кредитной политики – одного из главных механизмов управления экономикой. Для решения этой проблемы требуются комплексные меры как со стороны финрегуляторов, так и со стороны Правительства. Недостаточно действенная монетарная политика также ограничивает развитие финансового сектора. И наоборот, – отметил Президент.

По его словам, сегодня наблюдается ситуация, когда на фоне бурного роста потребительских займов сокращается корпоративное кредитование – за пять лет доля последнего в общем объёме выданных займов уменьшилась с 68 до 41%.

– Любой мало-мальский значимый проект приходится кредитовать либо за счёт государственных институтов развития, либо за счет займов международных финансовых организаций. И это при том, что в банках имеется 11 триллионов тенге высоколиквидных активов. Это, по сути, катастрофическая ситуация, без всякого преувеличения, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил Национальному банку, Агентству по регулиро-ванию финансовых рынков сов-местно с Правительством выра-ботать дополнительные рычаги и стимулы для вовлечения банков в кредитование реального сектора экономики.

Сохраняет остроту вопрос справедливого распределения доходов между уровнями бюджетов. По словам Главы государства, все регионы, за исключением четырёх, превратились в дотационные.

– Местные бюджеты покрывают только пятую часть от необходимого финансирования. Остальное возможно получить, только «договорившись» с центром. Все изменения в текущих бюджетах требуют рассмотрения на заседаниях Республиканской бюджетной комиссии и маслихатов, что часто приводит к излишней бюрократии и затягиванию сроков. В итоге социальные ожидания граждан не оправдываются. При этом сложившаяся система ставит во главу угла своевременность и полноту освоения бюджетных средств. А эффективность рас-ходов и качество выполненных работ остаются на втором пла-не, – отметил Президент.

Он подчеркнул, что новая налогово-бюджетная политика должна максимально децентрализовать финансово-экономические функции в пользу регионов. На местный уровень можно передать значительное количество статей доходов и расходов, ужесточив при этом спрос за их реализацию.

– Только в этом случае повы-сится роль и ответственность местных властей за конечный результат, – уверен Касым-Жомарт Токаев. – Мною уже давались конкретные поручения по совершенствованию бюджетного планирования, межбюджетных отношений, системы оценки. Однако результат минимальный. Мои претензии адресуются Минфину. Поручаю АСПИР совместно с регионами и экспертным сообществом подготовить пакет практических реформ по всем вышеуказанным приоритетам.

Начата работа по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов и возврату незаконно полученного имущества. Президент считает, что следует более оперативно принимать меры, направленные на демонополизацию товарных рынков и возврат капитала. Вместе с тем необходимо исключить любые перегибы и злоупотреб-ления по отношению к добросо-вестному бизнесу.

– А такие факты у нас имеются. На местах то и дело продолжается давление на предпринимателей. Если так будет продолжаться, примем жёсткие меры в отношении самих сотрудников правоохранительных органов, – предупредил Глава государства.

Поддержка и развитие экономики

Поднимая вопросы поддержки реального сектора экономики, Глава государства отметил, что сейчас идёт глобальная борьба за инвестиционный капитал.

– Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных ком-паний приостановила деятель-ность или полностью ушла с рос-сийского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Ка-захстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил о своем поручении Правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. Конкретных результатов пока, по сути, нет. Работать над тем, чтобы такие проекты появились и были должным образом реализованы – задача как министерств, так и акиматов на местах.

Есть в Казахстане и планы по стимулированию инвестиций в разработку недр. Важная зада-ча – обеспечить прозрачность и эффективность работы геологической отрасли страны.

– Мы много говорим об этом, даже создали отдельное министерство. Однако отсутствие прозрачности и кулуарное принятие решений по сей день сдерживают развитие отрасли – обогащаются люди, имеющие доступ к геологической информации. Подковерную раздачу участков различным фаворитам и дельцам допустить нельзя, – заявил Глава государства. – Правительство уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией. Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не исполнена и забалтыва-ется под разными предлогами. В лучшем случае речь идёт о не-профессионализме, в худшем – о преднамеренном саботаже. И то, и другое, предупреждаю, чревато серьёзными последствиями для исполнителей.

Президент объявил выговор министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву. Не только за затяги-вание запуска Национального банка данных, но и за ситуацию с решением вопроса о популяции сайгаков.

– Сайгаки являются для казахов священными животными. Вносится предложение, чтобы изъять из природного ландшафта 80 тысяч сайгаков, то есть убить их. Но есть, видимо, и другие методы. Посоветуйтесь со специалистами, это же крайние меры. Я не исключаю, что, возможно, придётся прибег-нуть и к этой мере. Но это край-няя мера, подчеркиваю. Нужно профессионально подходить к этому вопросу, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также на заседании Глава государства сделал замечание министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину.

– Цифровизация идёт медленно, на мой взгляд, неудовлетворительно. Я поручал улучшить работу национального холдинга «Зерде», который подвергся кри-тике Счетного комитета. Премьер-министру как куратору цифровизации следует обратить особое внимание на этот вопрос, – отметил Президент.

Неэффективной назвал он политику и в сфере недропользования. Проводится масштабная ревизия неиспользуемых месторождений с дальнейшей их передачей добросовестным инвесторам, но результаты пока не впечатляют. Кроме того, по словам Главы государства, имеются многочисленные факты незаконной добычи ископаемых и действия контрактов с истекшими сроками.

Энергетика и не только

Как обратил внимание Президент, в стране ежегодно возникает дефицит нефтепродуктов. Проведённая в этой связи проверка работы отечественных нефтеперерабатывающих заводов показала, что за 2020–2021 годы зафиксировано 410 фактов внепланового простоя: 372 из них – на Атырауском НПЗ, 14 – на Павлодарском и 24 – на Шымкентском.

– Текущая процессинговая схема переработки нефти позволяла неэффективным посредникам получать основную долю доходов, тогда как заводы оставались недофинансированными. Было принято решение перейти на комбинированную схему, которая предусматривает осуществление маркетинга нефтепродуктов нефтедобывающими компаниями и самими НПЗ. Это позволит им увеличить доходы, которые можно направить на модернизацию производства и повышение заработных плат, – сказал Глава государства.

Серьёзной проблемой остаётся низкая эффективность национальных компаний. Сохраняется большой объём административных расходов в национальных и квазигосударственных компаниях. Это, по словам Президента, недоработка руководства «Самрук-Казына».

Нужно пересмотреть базовые нормативы положенности для обеспечения нормального функ-ционирования фонда. Сохраняет свою актуальность задача пере-загрузки его деятельности.

– Вместо выстраивания эффективной операционной среды и корпоративного управления «Самрук-Казына» по-прежнему напрямую вмешивается в операционную и закупочную деятельность, кадровую политику портфельных компаний. Тогда о каком корпоративном управлении, о каком IPO можно говорить в данном случае? Поручаю АСПИР совместно с Правительством и Фондом подготовить конкрет-ные предложения по дальнейшей реформе квазигосударственного сектора, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также подчеркнул, что, по оценкам экспертов, осенью в стране вновь может возникнуть дефицит дизельного топлива (100 тыс. тонн). Правительство объясняет это вымыванием топлива с нашего рынка транзитным транспортом и жителями приграничных регионов соседних стран.

– Но проблема несколько глубже – существуют организованные, налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства, – акцентировал Глава государства. – АФМ нужно разобраться с этим вопросом. Представьте мне информацию, кто конкретно этим занимается. Затем примем окончательное решение.

Также он поручил Правительству, Агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы.

Ключевую роль в экономическом и социальном благополучии Казахстана играет газовая отрасль. Потребление газа на внутреннем рынке ежегодно увеличивается: за последние 10 лет его объёмы выросли более чем в два раза – с 9 до 19 млрд кубических метров. При этом, как подчеркнул Президент, уже в следующем году в стране прогнозируется дефицит газа.

– Нужно понимать, что переориентация газа с экспортного на внутренний рынок – вынужденный шаг, который ведёт к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса. Поэтому для решения данной проблемы необходимы системные меры, в том числе по увеличению ресурсной базы и переработки газа. Только нарастив добычу и переработку газа, государство сможет получать экспортную прибыль и в полной мере обеспечивать внутренние нужды, – считает Глава государства.

Он отметил, что для новых проектов по добыче газа сле-дует проработать фискальные преференции.

В Казахстане до конца текущего года продлено ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Однако в будущем это может привести к дефициту, предупредил Президент, и поручил Правительству принять меры по запуску торгов, не допустив при этом ценовых перекосов.

– В июне завершился мора-торий на повышение тарифов на энергию. С учетом высокого износа оборудования и необходимости подготовки к отопительному сезону приходится ожидать повышения тарифов. К этому вопросу следует подойти взвешенно, не допустив резкого скачка и исключив любую избыточную маржинальность компаний. Крайне важно обеспечить поддержку социально уязвимых слоев населения, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил Правительству перейти на проактивный формат социальной поддержки, сделав её более адресной, а также до конца года запустить Цифровую карту семьи и внедрить Социальный кошелек.

Есть и ещё одна проблема: согласно планам энергобаланса, в этом году мы должны были ввести более 1 гигаватта мощностей. Однако реализация ряда проектов отложена, и будет введен только 31% от запланированного.

– Недостаточными темпами идёт и усиление электрической сети Южной и Западной зон единой энергосистемы страны. В настоящее время работы по Западной зоне завершены только на 10%. Необходимо принять все меры для своевременной реализации проектов. От этого зависит энергетическая безопасность Казахстана, – акцентировал Глава государства.

Дорожная инфраструктура

На заседании Президент также остановился на проблемах в области дорожной инфраструктуры.

По озвученным им данным, в этом году всеми видами ремонтных работ будет охвачено более 11,5 тыс. км автодорог. На эти цели выделено свыше 600 млрд тенге. Работу эту, подчеркнул Глава государства, нельзя затягивать и сделать её нужно максимально качественно. Необходимо также срочно навести порядок в тендерных процедурах в этой сфере.

– Все мы знаем о плохих дорогах и коррупции в автодорожном строительстве в нашей стране. Это не секрет. За примерами не стоит далеко ходить: даже дорога, ведущая к Акорде, усеяна «заплатками», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что в Казахстане есть все необходи-мые материалы для дорожного строительства, но потенциал отечественного производства используется не полностью. Президент поручил Правительству тщательно проанализировать баланс производства и потребления ресурсов автодорожной отрасли. На базе этого необходимо открывать новые и модернизировать действующие предприятия по выпуску стройматериалов.

– Следующий важный вопрос – проведение государственных закупок. С 2019 года в автодорожной отрасли были разыграны государственные контракты на 1,5 триллиона тенге, 40% победителей – компании с иностранным участием. Мы поддерживаем зарубежных партнёров, и для них наш рынок всегда останется открытым. Однако наши отечественные компании совсем неактивны в этом вопросе. Правительству предстоит создать конкурентные условия для местных предприятий, – продолжил Глава государства.

Актуальной остается и проблема с налаживанием современного придорожного сервиса. По стране сейчас более 1600 подобных объектов, из которых только 68% соответствуют национальному стандарту.

– С текущего года бизнесу возмещается 10% от стоимости объекта, подъезды к ним строятся за счет бюджета. Введено субсидирование затрат на содержание санитарных узлов. Для бизнеса созданы все условия, теперь акимам на местах необходимо организовать качественную работу, – сказал Глава государства.

Отметил Президент и необходимость кардинальной реформы в сфере управления автодорожной отраслью. Сейчас в стране два основных оператора – функции их во многом дублируются, а проблемы не решаются. В этой связи Правительству поручено объединить «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» и создать единую автодорожную компанию Казахстана. Отрасль должна быть комплексно модернизирована. Следует внедрить международные принципы FIDIC.

– Эта система позволит вы-строить эффективное управление отраслью, оптимизировать бюджетные расходы и сократить коррупционные риски на всех уровнях реализации проектов. У нее будет много противников, – считает Президент. – В целом по данному направлению нужно создать специальную комиссию из членов Правительства, представителей Администрации Президента, правоохранительных органов, депутатов. В течение полугодия необходимо подготовить и доложить мне предложения, направленные на устранение всех имеющихся недостатков, в том числе коррупции и всякого рода лазеек. Эта комиссия должна тщательно расследовать все нарушения, которые были допущены в прошлом, как минимум за 10 лет в строительстве дорог в нашей стране. Всех виновных в плохом качестве дорог следует привлечь к ответственности согласно закону.

…Заслушав доклады Премьер-министра Алихана Смаилова и председателя Национального банка Галымжана Пирматова, Глава государства дал среднюю оценку результатам работы Правительства.

– В настоящее время расслабляться нельзя. Необходимо максимально увеличить скорость работы, использовать новые, свежие методы. Правительство должно быть основным государственным институтом, предлагающим и реализующим реальные реформы, а не просто оперативным штабом. В Казахстане много экономистов и предпринимателей – высокообразованных и талантливых. Однако конкретных предложений у них мало, если таковые вообще есть. К осени, вероятно, придётся принимать кадровые решения, – резюмировал Президент.

На фоне глобальной неопределённости

Одной из ключевых тем на расширенном заседании Правительства стала динамика основных макроэкономических показателей развития Казахстана.

Премьер-министр Алихан Смаилов обратил внимание на внешний фон, который оказывает влияние на экономику нашей страны. Он отметил растущую глобальную геополитическую напряжённость, разрывы международных производственных, транспортных и логистических цепочек, рост цен на энергоносители и продукты питания и высокую неопределённость на мировых рынках.

– Несмотря на неблагопри-ятную внешнеэкономическую конъюнктуру, сохраняется положительная динамика макроэкономических показателей в стране, – отметил глава Правительства.

По его словам, за январь-июнь текущего года ВВП в Казахстане вырос на 3,4%. За январь-май внешний товарооборот увеличился на 41% (на 51 млрд долларов). Экспорт вырос на 59%, в его структуре экспорт отечественных товаров – на 35%. Инвестиции в основной капитал выросли на 2,6%.

Премьер-министр обозначил комплекс мер, принимаемых Правительством для снижения инфляции. В целом они направлены на увеличение доли отечественных товаров на внутреннем рынке, развитие системы хранения и транспортировки товаров, поддержку розничной торговли, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

Одновременно, по словам Алихана Смаилова, Правительство реализует план по обеспечению продовольственной безопасности. Он включает комплекс мер по повышению продуктивности растениеводства и животноводства, прогнозирование цен на социально значимые продовольственные товары, переход от административного регулирования цен к адресной соцподдержке, оценку эффективности стабфондов и повышение занятости на селе.

Говоря об исполнении задач, поставленных Главой государства, Алихан Смаилов остановился, в частности, на реализации Программы повышения доходов населения, включающей как прямые, так и косвенные меры. Так, с начала года повышен уровень минимальной заработной платы до 60 тыс. тенге, это положительно отразилось на доходах 1,7 млн наёмных работников. С начала года были дважды проиндексированы социальные выплаты, проводится поэтапное повышение зарплат 1,2 млн гражданских служащих. В образовании и социальной сфере рост зарплат в 2022 году составил 25%, в секторе здравоохранения – от 20% до 30%. Проведена работа по повышению зарплат для 1,5 млн работников частного и квазигосударственного секторов.

Также Премьер доложил о мерах по развитию сфер образования и здравоохранения, шагах по поддержке предпринимательства и созданию благоприятных условий для развития бизнеса, реализации программы «Экономика простых вещей» на 2019–2022 годы.

Он сообщил, что в Казахстане разработана Концепция управления государственными финансами, которая должна способствовать сбалансированности госфинансов для обеспечения устойчивого роста экономики. Приняты поправки в Налоговый кодекс.

– В целях получения дополнительных поступлений от гор-норудного сектора поправками предусмотрено увеличение ста-вок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) от 30 до 50%. Для дестимулирования вывода капитала из страны отменены льготы по дивидендам. Для налогообложения цифрового майнинга предусмотрены дифференцированные ставки, – добавил Премьер-министр.

В своём докладе глава Правительства отметил изменения в бюджетной политике и принятие новой Концепции инвестиционной политики, меры по сокращению доли государства в экономике и дальнейшей приватизации. Также он обратил внимание на системные меры по раскрытию потенциала отдельных отраслей экономики.

– Реализуется Программа развития внутристрановой ценности и экспортно ориентированных производств, в рамках которой предусмотрено 724 инвестиционных проекта, – отметил Алихан Смаилов. – Это позволит сократить импортозависимость на 9 миллиардов долларов, увеличить экспорт на 15 миллиардов долларов и создать 130 тысяч постоянных рабочих мест. До конца текущего года из этого списка 158 новых производств будут запущены.

Кроме того, Премьер-министр проинформировал о работе с недропользователями и ревизии выделенных им участков, а также мерах по развитию нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и энергетической отраслей.

– Разработан и утверждён Энергетический баланс до 2035 года, ограничена деятельность субъектов цифрового майнинга суммарной мощностью 600 МВт. В январе запущен четвёртый энергоблок Жамбылской ГРЭС. По вопросу строительства АЭС – проводится анализ технологий для реализации этого проекта как международного, – сообщил глава Правительства.

Также он остановился на мерах по развитию секторов строи-тельства, сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, инженерной инфраструктуры, транспорта и логистики и ряда других отраслей.

– Если внешнеэкономическая конъюнктура не будет и дальше ухудшаться, мы предполагаем, что темпы роста экономики страны в этом году составят 3–4%, – резюмировал Алихан Смаилов.

Cохранить стабильность

Об особенностях денежно-кредитной политики в условиях беспрецедентных потрясений на мировых рынках рассказал на заседании председатель Национального банка Галымжан Пирматов. Он отметил, что оперативные меры Нацбанка уже позволили стабилизировать ситуацию на казахстанском финансовом рынке, предотвратить резкие колебания курса тенге.

– Для обеспечения финансо-вой стабильности и сохранения тенговых активов принята Прог-рамма защиты вкладов в национальной валюте, – добавил глава Нацбанка. – Также важно, что, несмотря на волатильность на рынках, доходность Национального фонда и пенсионных активов в долгосрочном периоде остается положительной.

Он также сообщил, что с апреля текущего года государственные ценные бумаги РК были включены в индекс FTSE Frontier ЕМ Government Bond, а один из ведущих финансовых институтов – JP Morgan – поместил их на «радар» для включения в индекс государственных ценных бумаг развивающихся рынков.

Галымжан Пирматов акцен-тировал внимание и на запуске Нацбанком Системы мгновен-ных платежей и Межбанковской системы, а также на разработке модели принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек.

При этом, по словам главы НБ РК, есть ряд вызовов, на которые необходимо реагировать и принимать меры. Так, по оценкам международных организаций, снижаются прогнозы по росту глобальной экономики, что связано с геополитическими рисками, ужесточением денежно-кредитной политики, высокой инфляцией и инфляционными ожиданиями.

– По оценкам Национального банка, рост экономики Казахстана во втором полугодии текущего года замедлится, но останется вблизи долгосрочных потенциальных уровней, – уточнил Галымжан Пирматов. – Основные риски представляют снижение доступа на мировые рынки для казахстанского экспорта и подстройка экономики под новые условия в странах – торговых партнёрах.

Также он подчеркнул, что базовая ставка с начала текущего года повышена до 14%, что стало крайне необходимой мерой в условиях беспрецедентного инфляционного давления. По словам главы Нацбанка, ожидается замедление инфляции не ранее 2023 года на фоне принимаемых решений по базовой ставке и планируемого к реализации контрциклического бюджетного правила.

Озвучил председатель Нац-банка ряд других важных пока-зателей. Так, золотовалютные резервы Национального Банка составили 32 млрд долларов, снизившись с начала года на 2,4 млрд долларов из-за валют-ных интервенций, сокращения остатков на счетах БВУ и выплат по внешнему долгу.

Активы Национального фонда на конец июня составили 51,9 млрд долларов, снизившись с начала года на 3,4 млрд долларов. При этом на фоне значительного роста цены на нефть поступления в Нацфонд с начала года составили 3,1 трлн тенге, увеличившись в более чем 3 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Пенсионные активы ЕНПФ на 30 июня составили 13,4 трлн тенге, увеличившись с начала года на 324,7 млрд тенге.

Депозиты в банковской сис-теме на 1 июня текущего года составили 25,2 трлн тенге, уве-личившись в годовом выраже-нии на 3,1%. Программа защиты тенговых вкладов позволила остановить рост долларизации, которая снизилась по итогам мая до 33,3% – минимального значе-ния с 2013 года.

Как было отмечено на заседании, несмотря на давление внешних факторов, казахстанская экономика демонстрирует положительные результаты. Однако необходимо вести постоянный мониторинг и вырабатывать максимально эффективные решения для сохранения стабильности и позитивной динамики развития.

Юлия Магер, Анастасия Прилепская

«Казахстанская правда» № 133 от 15 июля 2022 г.