Правильный статус

Благодаря интеграционному сервису передача данных в системе «электронного правительства» о физических лицах из одной системы государственного органа в другую осуществляется автоматически. Но есть ситуации-исключения.

В Департаменте юстиции ВКО разъяснили порядок изменения статуса физического лица в Государственной базе данных «Физические лица» и других информационных системах государственных органов для граждан Республики Казахстан, умерших за границей.

Как рассказали в отделе методологического обеспечения и контроля в сфере регистрационной службы ведомства, в целях комфортного, простого и доступного взаимодействия граждан и государства Республики Казахстан, в 2004 году Правительством РК по Указу Президента Казахстана разработана и внедрена концепция «Электронного правительства».

– Внедрение «Электронного правительства» в Казахстане направлено на улучшение качества и сокращение сроков предоставления государственными органами услуг гражданам и организациям, обеспечение доступа к информационным базам деятельности государственных органов, – отметили представители департамента.

По их данным, в целях усовершенствования системы «электронного правительства» поэтапно внедрён интеграционный сервис во всех информационных системах государственных органов, оказывающих государственные услуги. Этот сервис проводит автоматизированную передачу данных о физических лицах из одной системы государственного органа в другую.

Один из видов интегрированной системы, действующий в регистрирующих органах (органах РАГС) – это передача данных об умершем из информационной системы «РАГС» в «ГБД ФЛ» (Государственная база данных «Физические лица») и другие информационные системы государственных органов.

Как пояснили в ведомстве, после проведения процедуры по регистрации смерти умершего лица в электронной системе РАГС статус физического лица во всех информационных системах других государственных органов автоматически меняется на «умерший». При обращении родственников умершего в «Межведомственный расчётный центр социальных выплат» для оформления каких-либо пособий по случаю смерти, нет необходимости предъявления свидетельства о смерти, поскольку в электронной информационной системе этого государственного органа уже имеются сведения о регистрации смерти.

Однако в случае регистрации смерти гражданина Республики Казахстан за её пределами, статус этого физического лица в информационных системах государственных органов автоматически не меняется.

Для изменения статуса умершего лица, регистрация смерти которого произведена за пределами РК, необходимо обратиться в Отдел методологического обеспечения и контроля в сфере регистрационной службы Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области по адресу: Усть-Каменогорск, проспект Шакарима, 6, при себе необходимо иметь свидетельство о смерти умершего гражданина.

Юрий Пааль