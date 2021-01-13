Правильные ориентиры 

Ректор НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова», профессор Мухтар Толеген:

– Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» обозначил основные задачи на следующее, четвёртое десятилетие независимости Казахстана.

Мне, как руководителю крупного многопрофильного вуза, занимающегося подготовкой высококвалифицированных специалистов для многих отраслей нашего государства, крайне важно, что Президент Казахстана подчёркивает необходимость задуматься о том, чего мы добились за 30 лет и какую страну мы оставим другим поколениям.

В своей статье Касым-Жомарт Токаев выделяет этапы нашей государственности.

Первое десятилетие – это период закладывания фундамента нового Казахстана, когда была сформирована система управления, введена национальная валюта, созданы Вооруженные Силы, принята Конституция страны.

Во второе десятилетие прошло укрепление государственности, в том числе утверждение сухопутных границ, развитие экономики, жилищного строительства, стартовали мощные инфраструктурные проекты.

Третье десятилетие – это период продолжения реализации масштабных государственных программ и проектов, принятия основополагающей Стратегии «Казахстан-2050».

Глава государства особо подчеркнул историческую роль Елбасы, а также дружного, трудолюбивого народа Казахстана.

Главные цели четвёртого десятилетия – стать сильным государством и конкурентоспособной нацией.

Елена Филимонова, директор Дома дружбы района Алтай:

– Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего») перечисляет успехи Казахстана, достигнутые за каждое десятилетие независимости. По каждому направлению реализованы масштабные программы, к примеру «Форсированное индустриально-инновационное развитие», «Нұрлы жол», «Сто конкретных шагов» и многие другие.

Мы, как представители общественных институтов, оказываем всестороннюю поддержку в их реализации. На сегодняшний день, как подчёркивает Глава государства, наша задача – продолжить процесс политических и экономических реформ, чтобы стать могущественной страной и совершенной нацией.

Ещё одним преимуществом нашего государства стала политика межконфессионального согласия, которая признана во всём мире. В этом, несомненно, большую роль сыграла Ассамб-лея народа Казахстана, которая многие годы является источником мира и стабильности. Мы, казахстанцы, и дальше будем работать над укреплением и процветанием нашей независимой страны – Республики Казахстан.

Вадим Гадылгареев, руководитель предметно-цикловой комиссии физвоспитания ВК гуманитарного колледжа им. Абая:

– Глава государства Касым—Жомарт Токаев в статье «Независимость превыше всего» затрагивает очень важные темы – о том, что наши предки защищали территорию родной земли, боролись за независимость и пережили тяжёлые времена, вынесли испытания во имя светлого будущего потомков. Безусловно, Президент Казахстана прав, что всё это необходимо сохранить в исторической памяти народа и передавать из поколения в поколение.

Глава государства предложил сделать упор на подготовку простых и лёгких для восприятия молодёжи исторических документальных произведений. Например, таких художественных фильмов, как «Томирис». Действительно, сколько познавательных исторических фильмов выходит на экраны Европы, Америки, других стран. Абсолютно верно, что и наша страна с богатейшей историей и культурой может предложить немало уникальных сюжетов, которые лягут в основу масштабных фильмов.

Также полностью поддерживаю инициативу Главы государства о написании краткой истории Казахстана для иностранцев. Необходимо перевести эту информацию на все языки мира, чтобы познакомить мировое сообщество с историей, культурой и достижениями республики.