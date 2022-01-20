Правильное воспитание

В школах Зайсанского района усилят воспитательную работу среди учеников.

Руководитель отдела образования Зайсанского района М. Мұратқызы провела совещание с участием заместителей директора по воспитательной работе, руководителей ассоциации классных руководителей и председателей родительских советов. Встреча прошла с соблюдением всех санитарных норм и требований.

Главный педагог района разъяснила основные тезисы выступления в Мажилисе Парламента РК Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и обозначила ряд ключевых задач. Так, классным руководителям, родителям и коллективам школ предложено объединить усилия для патриотического воспитания подрастающего поколения. Для этого будет разработан чёткий комплексный план.

Участники встречи высказали своё мнение и предложили обратить внимание на организацию досуга детей.

– В этом направлении можно достичь хороших результатов, если мы будем работать сообща, – отметили они.

Ерик Абитов

Зайсанский район