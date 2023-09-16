Правила жизни Жаната Рахимбаева

За 46 лет непрерывной работы Жаната Рахимбаева на урановом производстве УМЗ изменились технологии и оборудование. Были открыты новые корпуса и цеха, но только одно осталось неизменным – его отношение к работе.

Молодым парнем Жанат пришёл на урановое производство, чтобы работать аппаратчиком третьего разряда в цехе № 8, которым тогда руководил Альберт Гофман.

– Устроиться на завод посоветовал дядя жены, он тоже там работал. Я тогда только женился, и мы переехали жить в город. До этого не знал, как на предприятиях всё устроено, понятия не имел, что такое цех. Специального образования не было, все навыки приходилось осваивать на практике. Работал и развивался, наставники у меня были хорошие, – рассказывает Жанат Рахимбаев.

Сначала он трудился в четвёртом цехе в химическом отделении уранового производства. Однажды после смены увидел распоряжение: «Перевести Жаната Рахимбаева в металлургическое отделение. Временно». Но это стало постоянным.

Шли годы, менялись технологии, разряд и квалификация. Копился опыт, а в личном деле – благодарности и грамоты, звания «Лучший по профессии», «Ударник пятилетки», премии за рационализаторство.

Прежде чем стать аппаратчиком самого высокого – шестого – разряда, Жанат поработал на всех операциях и переделах металлургического отделения.

– В то время объёмы были больше, да и работа тяжелее. Сейчас многие процессы автоматизированы. Я работал на всех операциях. И пресс-порошок умею готовить, из которого таблетки получаем, на шлифстанке тонну двести таблеток отшлифовывал, на сушилках работал, на печах, где таблетки спекаются. Сначала на одних печах, а потом и на других, – вспоминает наш герой.

Жанат Рахимбаев видел, как строилась легендарная «шестисотка» – это нынешнее урановое производство, здесь же располагается и новый завод «Ульба-ТВС».

Сейчас ему доверяют особо важный участок – работу на водородных печах. Чтобы таблетки стали прочными, их нужно отправить в печь, где при температуре 1 750 градусов они спекаются около 30 часов. Печи эти особенные и изготовлены по спецзаказу.

– Здесь, в «шестисотке», в отделении по производству таблеток, я работаю с 1996 года. Начальником отделения тогда был Борис Карманов, он меня и поставил на печах обучаться, а теперь уже я сам делюсь опытом с молодёжью. Забираю лодочки с таблетками с пресса, загружаю в печь, потом выгружаю. Таблетка в печи проходит разные этапы обработки. Нужно постоянно следить за процессом, параметрами печи – температурой, давлением, расходом газа, – поясняет Жанат Рахимбаев.

Правилам, которым следует Жанат на работе и в жизни, он учит молодых атомщиков.

– Прежде всего, нужно иметь знания, без них никуда, а если не знаешь – лучше спросить. Честным нужно быть. Добросовестным во всём, потому что работа с ураном – ответственное дело. Важен порядок на рабочем месте. А ещё – взаимоуважение в коллективе. Когда он дружный – и работа спорится. Всегда говорю молодёжи: «Ребята, главное, чтобы работа была стабильная, остальное от вас зависит», – делится аппаратчик.

Таких же принципов он придерживается и в семейной жизни. С супругой Кульбану они душа в душу живут уже 46 лет.

– Детей воспитывал на личном примере. Никогда не делю домашнюю работу на мужскую и женскую. Всё делаю сам – на кухне, даче или ремонт в квартире. Сыновей вырастили, сейчас у нас с женой четыре внука и две внучки. Наша семья интерна-

циональная – казахи, русские, украинцы… У нас всегда царят мир и согласие, весело и дружно живём, – говорит Жанат.

Есть у нашего героя и место силы – родное село Таргын, что в Уланском районе.

– По курортам в молодости не ездил – маме в деревне помогал: хозяйство, сенокос. И теперь, когда удаётся, отправляюсь в родные края. Готовлюсь к выходу на пенсию, а сам думаю, как без работы буду, без коллектива? Всегда с удовольствием на завод иду, ко мне все с таким уважением относятся, говорят: «Жанат-ага, подскажи». Вообще, судьбой своей доволен и работой тоже. Родной завод многое мне дал, – с теплотой в голосе отмечает наш герой.

– Жанат Рахимбаев является представителем уранщиков, преданных своей работе, коллективу. Пришёл на завод в 1978 году, с тех пор здесь и трудится. Благодаря своему огромному опыту обучает новых специалистов отделения по производству таблеток. И я уверен, что, помимо знаний, которые он передаёт молодёжи, он обязательно рассказывает об истории завода. Всё это помогает новому поколению уранщиков понять свою значимость в жизни родного предприятия, – подчеркнул директор УП Константин Кузьмин.

Такие герои, как Жанат Рахимбаев – опора производства, его сила, опыт, гордость и честь.

Анна Чумина