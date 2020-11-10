Правила защиты от «короны» 

Как обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией?

Ответ на этот вопрос однозначный – соблюдать санитарные требования и носить медицинские маски. Это два важных аспекта в профилактике COVID-19. К сожалению, многие восточноказахстанцы пренебрегают правилами, что приводит к заражению большего числа людей, в исключительных случаях – к летальному исходу.

– Сейчас идёт нарастание выявления случаев заболевания коронавирусной инфекцией, – рассказала заведующая отделением в госпитале «КВИ-1» ВКО СМЦ Екатерина Бухарина. – Это связано с тем, что жители области не соблюдают санитарные требования и масочный режим. Часто вижу людей, которые неправильно носят маски.

Врачи напоминают, что здоровье восточноказахстанцев в первую очередь находится в их руках. Соблюдение элементарных правил личной гигиены и избегание посещения без особой необходимости мест массового скопления людей помогут минимизировать риски инфицирования.

Если всё же у вас или ваших родных проявились симптомы этого опасного вируса: повышенная температура тела, затруднённое дыхание, потеря вкуса и обоняния и так далее, необходимо сразу вызвать мобильную бригаду медиков. При этом следует оставаться дома, ни с кем не контактировать, пить больше жидкости. Приехавшие врачи осмотрят вас и пояснят, что нужно делать в дальнейшем. Следует соблюдать все рекомендации специалистов.

– Сейчас в стране сложная эпидемиологическая обстановка – соблюдайте все карантинные мероприятия, – резюмировала Екатерина Бухарина. – Берегите своё здоровье и здоровье своих близких, не забывайте о тяжёлом труде медицинских работников.

Александра Исаева