Правила для всех

В Семейском гарнизоне проводятся профилактические и санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на сохранение здоровья личного состава.

Для предупреждения распространения COVID-19 организована тщательная обработка каждого объекта. Во всех зданиях оборудованы дезинфекционные уголки, размещены правила применения средств защиты.

– Командиры подразделений знают алгоритм действий при симптомах COVID-19, личный состав проинформирован о соблюдении социальной дистанции. У прибывших в часть военнослужащих измеряется температура, с ними проводят опрос о состоянии здоровья, – пояснил старший лейтенант медицинской службы Данияр Сакибаев.

Профилактическими мероприятиями охвачены все категории военнослужащих. Командиры частей гарнизона контролируют соблюдение подчинёнными санитарно-гигиенических норм и правил.

Ева Ким