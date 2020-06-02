Права ребенка – высшая ценность

В регионе наблюдается положительная динамика по снижению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Создание условий для безопасного и комфортного проживания детей является приоритетным направлением государственной политики. О результатах проводимой работы рассказал заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования по Восточно-Казахстанской области Болат

Атыбай.

Он отметил, что с 2016 по 2019 годы сократилось на 3893 ребенка количество детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, тем самым увеличив число детей, которые обрели семью. Положительная динамика наблюдается и среди организаций, занимающихся их воспитанием. Если в 2016 году насчитывалось 140 таких учреждений, то в 2019 их число уменьшилось до 107.

– Меньше на 568 человек стало родителей, лишенных родительских прав, – сообщил Болат Атыбай. – Сократилось количество отказников на 289 человек.

Основным рычагом совместной работы государства и общества служат региональные комиссии. Так, в 2019 году в комиссию по делам несовершеннолетних поступило 262 обращения, которые были рассмотрены. Выявлено, что 218 подростков находились в положении, представляющем опасность для их жизни и здоровья. Подано 21 предложение с просьбой о поддержке несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и предупреждения безнадзорности и беспризорности в прошлом году зарегистрировано 100 обращений в суд. Выявлено, что здоровью и жизни 34 детей угрожали ответственные за их воспитание.

– Ведется персональный учет подростков, находящихся в положении, опасном для их жизни и здоровья, длительное время не посещающих организации образования и нуждающихся в помощи государства, – сказал Болат Атыбай. – В 2019 году зарегистрировано 100 таких случаев.

В регионе функционирует Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Аналогичные есть и в других областях страны, они вошли в перечень организаций, на которые возложена функция по защите прав ребенка.

Александра Исаева