Праймериз-2020: завершающий этап модернизации

17 августа в Республике Казахстан стартовали первичные выборы партии Nur Otan – праймериз. В истории независимого государства они впервые проходят в масштабе общереспубликанских партийных выборов, в результате которых определятся кандидаты для дальнейшего выдвижения в депутаты маслихатов всех уровней и Мажилиса Парламента РК.

О ходе реализации внутрипартийных выборов в Восточно-Казахстанской области рассказал первый заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan Олег Чугунков.

– Олег Васильевич, для чего нужны праймериз самой многочисленной политической партии страны?

– Внутрипартийные выборы – завершающий этап модернизации партии, значительный шаг в трансформации политической системы страны в целом. Основная цель праймериз – новые люди, новая сила, новое видение. Для построения успешного независимого государства необходимо привлечь лидеров, создать «социальный лифт» для активных и инициативных граждан, выявить актуальные проблемы на местах и найти способы их решения. Праймериз олицетворяют принцип «Сильные лидеры – сильная партия», а значит сильное государство.

– 28 августа закончились выдвижение и регистрация участников. Сколько человек подали заявки? Какова доля женщин и молодёжи?

– Всего по Восточно-Казахстанской области заявки на участие в праймериз партии Nur Otan подали 1068 человек. Из них 440 женщин, или 41,2 процента, и 279 кандидатов в возрасте до 35 лет, или 26,1 процента.

В Усть-Каменогорске зарегистрировано 111 кандидатов.

– Что должна содержать агитационная программа кандидата?

– Агитация пройдёт в первичных партийных организациях. Следует уточнить, что агитационная работа будет проводиться только с членами партии. Кандидаты, опираясь на положения партии и учитывая территориальную спе-цифику, разработают программу и расскажут о планах на последующие пять лет. При этом не должно быть общих пустых фраз, нужно точечно указывать на проблемные вопросы и предлагать пути их решения. Программа должна быть действенной, то есть направленной на защиту интересов граждан страны. Для привлечения наибольшего числа голосов можно использовать потенциал социальных сетей, подготовить буклеты и агитационные памятки.

Добавлю, что в ходе агитационной работы необходимо учитывать рекомендации и предложения однопартийцев.

– В каком формате пройдут дебаты?

– В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, дебаты будут проходить в онлайн-формате по парламентской системе – не более пяти человек. Каждому из них даётся время от трёх до пяти минут, чтобы они представили свою программу. Участники дебатов будут задавать по одному вопросу выступающему. Также дебатёры должны отвечать на вопросы, которые поступят во время прямого эфира. Эфиры будут сохранены на страницах партии в социальных сетях и личных страницах кандидатов, то есть в любое время можно будет зайти и посмотреть. Все прозрачно и честно.

Дебаты проводятся на трёх уровнях – базовом, на конференциях районных и городских филиалов и на конференции областного филиала. Кандидаты, которые хотят попасть в Мажилис Парламента, должны участвовать во всех уровнях дебатов. Кандидат, который выдвигается в областной маслихат, проходит два этапа.

– Возможно ли, что на дебатах будут подниматься «неудобные» вопросы?

– Праймериз как раз нацелены на то, чтобы поднять все актуальные и острые вопросы и обозначить пути их решения. Если проблема волнует многих граждан, мы будем её решать.

– Как будет проходить голосование, и кто может принять в нём участие?

– Голосование пройдёт с 1 по 3 октября в онлайн-формате. Оно будет посписочным. Например, в Усть-Каменогорске 111 кандидатов, каждый голосующий должен зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении primaries.kz, затем он сможет проголосовать. При этом у голосующего есть право отдать свой голос за нескольких кандидатов сразу.

Голосование будет проходить в режиме реального времени – онлайн. Оно открытое, то есть каждый кандидат сможет посмотреть, сколько голосов за него отдали. Также процесс связан с территориальной принадлежностью, то есть если вы из Уланского района, то голосуете за кандидатов из этого района.

В тех населённых пунктах, где нет Интернета, голосование будет проходить традиционно. Сейчас созданы оргкомитеты, счётные комиссии, задействованы комитеты партийного контроля всех уровней, которые следят за ходом праймериз по всей Восточно-Казахстанской области.

Если вы хотите отдать свой голос за того или иного кандидата, но не являетесь членом партии, вы можете вступить в неё и проголосовать. Зарегистрироваться можно до момента голосования.

– Таким образом в партию вступит большое количество людей?

– Перед нами такая задача не стоит. Наоборот, тем людям, которые не разделяют взгляды партии и отстранились от её деятельности, мы предлагаем написать заявление о выходе из партии. Мы не гонимся за количеством, нам важно качество.

– Может ли обычный человек по итогам праймериз набрать большее число голосов и стать депутатом?

– Вся суть праймериз в том, чтобы увидеть реальных лидеров, за которыми пойдёт народ. Если он набрал большое количество голосов, значит, ему доверяют однопартийцы, а следовательно, и народ. Цель партии – обеспечить сменяемость в маслихатах. Должны прийти активные люди, готовые отстаивать интересы своих земляков и неважно, из какой они сферы.

– Возможно ли, что по итогам праймериз депутатами станут люди с оппозиционными взглядами?

– В праймериз участвуют члены партии. У неё есть свои устав, доктрина и ценности. Если человек не разделяет взгляды партии, то возможно исключение его из неё и недопущение до внутрипартийных выборов.

– Почему выборы кандидатов в депутаты через партию – это большая возможность для молодёжи?

– Среди них есть люди, готовые отстаивать интересы молодых в партии, в руководстве страны, а партия как раз окажет им поддержку. Ведь она – реальная политическая сила, у которой есть все ресурсы, необходимые для продвижения.

– Каким будет следующий шаг после подведения итогов праймериз?

– После объявления выборов в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней пройдут конференции районных и городских филиалов партии. Там будут утверждены списки кандидатов в депутаты городского/районного маслихата от партии Nur Otan по итогам рейтинга членов партии, принимавших участие в праймериз, с учётом квоты 30 процентов женщины и 20 процентов молодёжь до 35 лет. Состоятся дебаты между кандидатами в депутаты областного маслихата и Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Татьяна Кравченко

Ануар Тюлюбаев