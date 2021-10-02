Познавательное путешествие

Учащиеся одиннадцатых классов Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Семея изучают историю родного края. При поддержке руководства школы и педагогов молодые исследователи побывали в сакральных местах Абайского и Жарминского районов.

В ходе познавательного путешествия они собрали информацию об истории регионов, уделив внимание географическим особенностям и биоразнообразию местности.

– Не лишне сказать, что проект «Туған елге тағзым» вызвал особый интерес у школьников. У нас немало учащихся, которые традиционно участвуют в этом проекте с разнообразными темами и удивляют своими научными работами, – говорит руководитель методического объединения по истории и географии Жанат Амангожин. – Тем не менее для развития их исследовательских навыков необходима наша поддержка. Учитывая это, мы специально выбрали объекты, известные в народе как сакральные – пещеру Коныр Аулие, Баянбай ата.

Уже больше года исследованиями в этом направлении занимаются учащиеся НИШ Ильяс Жумадилов, Аяна Мирбулатова, Айдана Испаева, Алима Бабакпаева и Амина Берекенова. Получив сначала общую информацию, они принялись глубже изучать выбранные для исследования объекты.

– Исследовательский проект, который мы ведём с Аминой, называется «Развитие туристического маршрута Баянбай ата». Думается, что узнать больше об этом месте, знаменитом своими лечебными особенностями, интересно многим. Мы проводим исследование, чтобы дать населению больше информации, – рассказала Алима Бабакпаева. – Если раньше только слышали о фактах про это святое место, то теперь увидели своими глазами и намерены определить состав местной воды и почвы. Не забудем и об исследовании растений, которые здесь произрастают.

По словам юных учёных, они уже создали специальный сайт, где есть карта с указанием дороги к Баянбай ата. Вместе с тем здесь есть фотографии, специально подготовленный для сайта короткометражный информационно-познавательный фильм.

Тем временем вторая группа исследователей, которая занимается загадками Коныр Аулие, уже измерила температуру воды и воздуха в пещере, не оставив без внимания и химический состав почвы, биологическое разнообразие местности. Собраны исторические факты, легенды и истории об этом сакральном месте.

Как отмечает один из руководителей проекта Максат Кудагелдин, труды учащихся отличаются комплексным подходом. Исследование сакральных мест Коныр Аулие и Баянбай ата стало продолжением их ранее начатой работы. В июне юные интеллектуалы участвовали в археологических исследованиях, проводимых в гроте Акбаур, и прислушавшись к совету учёных из Назарбаев Университета, продолжили свои изыскания.

Следующим проектом в их плане является исследование сакрального места Ыргызбай ата, которое давно пользуется популярностью у туристов.

Гульжан Естаева

Фото НИШ г. Семея