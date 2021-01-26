Позиции неизменны 

«Торпедо» и «Алтай Торпедо» сохраняют свои позиции в турнирной таблице чемпионата страны.

«Алтай Торпедо» в домашней серии дважды уступил «Кулагеру» – первую игру можно назвать конкурентной, но вот второй матч был проигран всухую.

Исход первой встречи решил первый период, где петропавловцы создали себе преимущество в две шайбы. Во втором и третьем отрезках матча команды обменялись голами, но догнать гостей у «Алтай Торпедо» не вышло, итог первой встречи – 3:5.

В повторном матче более опытный и мастеровитый «Кулагер» превзошёл своих молодых оппонентов в реализации моментов. Отметим, что впервые полный матч сыграл Антон Осокин – 17-летний вратарь выручал команду во многих ситуациях. Также за «Алтай Торпедо» дебютировали 17-летний защитник Иван Гавриленко и 19-летний нападающий Эрик Алдабергенов. Несмотря на безголевое поражение, молодёжь в целом смотрелась достойно.

– Тяжёлая выездная серия, и на матчи с «Алтай Торпедо» настраивались по-особенному, так как перед этим играли с «Сарыаркой» и «Номадом». После победы над «Номадом» у ребят выросли крылья, почувствовали силу. Показали хорошее движение, – прокомментировал игры главный тренер ХК «Кулагер» Александр Троицкий. – Что касается «Алтай Торпедо» – соперник бился до последнего, показал жёсткий и неуступчивый хоккей. Рад, что мы не проиграли в скорости и борьбе. Наши ребята грамотно сыграли в передачу, в большинстве, уверенно контролировали шайбу и видели друг друга. Взяли девять очков из двенадцати. Всех болельщиков с победами и спасибо за поддержку!

«Алтай Торпедо» расположился на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата страны – у команды 39 очков, набранных в 38 проведённых играх.

– Ребята бились, старались. Что-то получалось, а что-то нет. Сделаем выводы и будем готовиться к Кубку Казахстана, – отметил и. о. главного тренера «Алтай Торпедо» Досжан Есиркенов. – Молодые хоккеисты Иван Гавриленко, Эрик Алдабергенов и Антон Осокин – молодцы, не растерялись, отыграли полный матч. Выходили и в неравных составах. Мы довольны ими. Возможно, на фоне усталости не хватило хладнокровия, чтобы реализовать моменты выхода один на один с вратарём соперника.

В то же время в выездной серии игр «Торпедо» дважды уверенно обыграло «Горняк» – за два матча подопечные Олега Болякина забросили десять шайб, пропустив всего три. Отметим, что все забитые голы реализованы командами в равных условиях.

В первом матче было обилие разнообразных атак от обеих команд. Игроки «Торпедо» на правах лидера турнира уверенно заняли территориальное преимущество. В первой трети игры, тесня «Горняк» по всей площадке и создавая много опасных и интересных моментов, активно бросали по воротам соперника. Хозяева площадки «включились» во втором и третьем периоде, но переиграть подопечных Олега Болякина им не удалось – инициатива в матче во многом была за устькаменогорцами.

Атаковать ворота можно было и чаще, однако на счёте матча сказались индивидуальное мастерство и качественно проделанная работа голкиперов. Под конец игры случился забавный момент – в воротах вместо шайбы побывал Андрей Шутов. После одной из атак они не устояли и упали на голкипера. Первая игра завершилась со счётом 2:5 в пользу «Торпедо».

Повторный матч также выдался интересным и богатым на голы и опасные моменты. Как и первая игра, он прошёл под диктовку «Торпедо» – устькаменогорцы вели в счёте, забросив в первых двух периодах по две безответные шайбы. В самом начале встречи, казалось, эмоции возьмут верх над хоккеистами, но почти начавшуюся драку остановили вовремя вмешавшиеся судьи. Только под конец игры, в третьем периоде, команда «Горняк» собралась и рудничане смогли забросить гол престижа и размочить счёт – 1:5 и очередная победа «Торпедо».

– Игры, в принципе, понравились, без грубости и хамства. Мы довольно жёстко играли, соперник не уступал ни в чём, – отметил главный тренер ХК «Горняк» Сергей Невструев. – Результата, конечно, пока нет, но есть над чем работать, будем двигаться дальше.

«Торпедо» продолжает удерживать первую позицию в турнирной таблице чемпионата страны – у команды 90 очков в 36 играх. Разрыв со вторым и третьим местами составляет 13 и 17 баллов соответственно.

– Поздравляю и болельщиков и команду с победой. Ребята молодцы, в выездной серии взяли 11 из 12 очков, теперь готовимся к Кубку страны – отметил в послематчевом интервью старший тренер ХК «Торпедо» Евгений Фадеев.

Дамир Омаров

Фото пресс-службы ХК «Торпедо»