Происшествия

Пожарные Семея спасли мужчину из огня

08.02.2021
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В ДЧС сообщили, что 7 февраля около 21.00 часов вечера на пульт диспетчера противопожарной службы поступило сообщение, о том, что в поселке Восточном произошел пожар в жилом доме.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, которые проведя разведку, установили, что в гостиной комнате горел палас и линолеум. «Созданным звеном газодымозащитной службы ПЧ-41 внутри сильно задымленного дома был обнаружен мужчина, 1974 года рождения. Спасатели эвакуировали пострадавшего из горящего помещения и передали врачам скорой помощи», — пояснили в ДЧС ВКО.

Огнеборцы в течение считанных минут ликвидировали загорание на общей площади 1 кв.м. Предварительная версия случившегося – поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. ДЧС ВКО напоминает, что в целях предупреждения пожаров в жилье, необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. В частности, никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь — активные «соучастники» пожара, а также не курите на балконе и не бросайте окурки вниз. При этом никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

08.02.2021
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