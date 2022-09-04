Пожарная опасность. Соблюдайте меры безопасности

Департамент по ЧС Восточно-Казахстанской области доводит до сведения граждан, что в связи с устойчивой жаркой погодой, стоящей в регионе гражданам необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать палов травы на открытой территории и дачных обществах. Не разводить костры в лесной зоне.

— Не не бросать горящие спички, окурки, в том числе из окон автомобилей, двигаясь вдоль степной зоны.

— Запрещается заправлять автомобили и другие транспортные средства с включенным двигателем вблизи лесополос.

Запрещаются сельскохозяйственные работы по выжиганию:

-высохшей растительности и стерни, остатков жатвы на используемых и запасных землях;

— наряду с сухой растительностью, хворост, опилки, субстанции в полосах отвода авто- и железных дорог, путепроводов.

​ ​ ​ ​ ​ Статистика свидетельствует, что примерно в 80 % случаев природных пожаров виноваты такие факторы, как безграмотное обращение с огнем во время трудовой деятельности и на отдыхе, а также – из-за неисправности техники, инвентаря и пренебрежения такими несложными мерами, как обеспечение в дачных и сельских местностях каждого участка бочкой с водой и огнетушителем

​ ​ ​ ​ ​ ​ В пожароопасный период спасатели рекомендуют отказаться от шашлыков и посиделок на природе, чтобы не допустить возгорания.

​ ​ ​ «Чрезвычайно опасно разводить костры вблизи домов, дачных строений, сухостоя, в лесах. Особую опасность в этот период представляет ветер, который способствует распространению возгорания на большие территории», — прокомментировали в ДЧС.

​ ​ ​ В случае возникновения природных пожаров необходимо незамедлительно сообщать в противопожарную службу по телефонам «101», «112».

«Обращаем ваше внимание, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 410 Кодекса РК об административных правонарушениях», — отметили в ДЧС ВКО

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Пресс-служба ДЧС ВКО