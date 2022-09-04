Пожарная опасность. Соблюдайте меры безопасности
Департамент по ЧС Восточно-Казахстанской области доводит до сведения граждан, что в связи с устойчивой жаркой погодой, стоящей в регионе гражданам необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать палов травы на открытой территории и дачных обществах. Не разводить костры в лесной зоне.
— Не не бросать горящие спички, окурки, в том числе из окон автомобилей, двигаясь вдоль степной зоны.
— Запрещается заправлять автомобили и другие транспортные средства с включенным двигателем вблизи лесополос.
Запрещаются сельскохозяйственные работы по выжиганию:
-высохшей растительности и стерни, остатков жатвы на используемых и запасных землях;
— наряду с сухой растительностью, хворост, опилки, субстанции в полосах отвода авто- и железных дорог, путепроводов.
Статистика свидетельствует, что примерно в 80 % случаев природных пожаров виноваты такие факторы, как безграмотное обращение с огнем во время трудовой деятельности и на отдыхе, а также – из-за неисправности техники, инвентаря и пренебрежения такими несложными мерами, как обеспечение в дачных и сельских местностях каждого участка бочкой с водой и огнетушителем
В пожароопасный период спасатели рекомендуют отказаться от шашлыков и посиделок на природе, чтобы не допустить возгорания.
«Чрезвычайно опасно разводить костры вблизи домов, дачных строений, сухостоя, в лесах. Особую опасность в этот период представляет ветер, который способствует распространению возгорания на большие территории», — прокомментировали в ДЧС.
В случае возникновения природных пожаров необходимо незамедлительно сообщать в противопожарную службу по телефонам «101», «112».
«Обращаем ваше внимание, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 410 Кодекса РК об административных правонарушениях», — отметили в ДЧС ВКО
Пресс-служба ДЧС ВКО