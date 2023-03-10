Пожарная машина из теста

В областном конкурсе ремёсел, проводимом ДЧС ВКО в рамках Всемирного дня гражданской обороны, школьники из Глубоковского района заняли два призовых места.

Как рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС, всего в творческом конкурсе приняли участие более 40 восточноказахстанских школьников, представивших свои работы по теме техники безопасности.

Рисунки, поделки из солёного теста, вышитые и вязаные образцы показали, насколько хорошо ребята знают основы безопасности.

– Впечатлили практически все работы. Они доказывают, что дети обладают безграничным талантом. Конкурс направлен не только на стимулирование творческих способностей ребят, но и на освоение навыков поведения в чрезвычайных ситуациях, – отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов.

Жюри, сформированное из числа офицеров ДЧС ВКО, оценило, насколько школьники смогли раскрыть тему конкурса, оригинальность идеи, а также эстетическое оформление работ.

Первое место заняла поделка «Сигнализатор при заполнении водохранилища», подготовленная учениками 6 класса Самарской школы-лицея им. Ж. Болганбаева – Жанайым Жанановой и Елнуром Турсынбеком. Ребята из Глубоковского района заняли второе и третье места. Ученик 5 класса Верхнеберезовской средней школы Илья Малофеев изготовил красочный самоспасатель, а ученик 6 класса Прогрессовской средней школы Алихан Акасов – пожарную машину из теста.

– Всем ребятам хочется выразить большую благодарность за участие в конкурсе, за старание и изобретательность! – отметили организаторы. – Следите за информацией на нашей страничке в инстаграм shygysqaz_tjd и участвуйте в других конкурсах, проводимых ДЧС ВКО.

Бахыт Сарсембаева