Пожарам.net

Акцию «Новогодние праздники без пожаров» запустили в районе Алтай в необычном формате.

Совсем скоро наступит Новый год, жители района уже начали к нему готовиться: наряжать главный символ праздника – ёлку и покупать подарки…

Чтобы ничего не омрачило празднование, необходимо соблюдать противопожарную безопасность. Об этом напомнили специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям района Алтай. Они провели инструктаж для жителей в общественном транспорте и на примерах рассказали о соблюдении пожарной безопасности, акцентировав особое внимание на печном отоплении, электроприборах и осторожности обращения с огнём в новогодние праздники.

Сотрудники рассказали пассажирам о правилах установки новогодней ёлки, как выбрать пиротехнику и запускать её, чтобы не допустить пожар.

– Идея провести профилактическую работу в общественном транспорте позволила охватить наибольший процент населения, – сообщили в пресс-службе УЧС района Алтай. – Новый год – массовый праздник, и чем больше людей подготовим и напомним им об элементарных правилах, тем меньше пожаров и несчастных случаев произойдёт.

Александра Исаева

Район Алтай