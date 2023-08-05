ЧС

Пожар в Уланском районе ВКО локализован 

05.08.2023
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Предварительная площадь возгорания, по данным ДЧС ВКО, составила 9 гектаров. Для тушения в труднодоступной скальной местности был задействован пожарный поезд.

Пожар в Уланском районе ВКО локализован 

Напомним, как мы сообщали ранее, сегодня в 30 километрах от села Асу-Булак в районе села Смолянка произошло возгорание сухой травы и кустарника.

Благодаря слаженной работе и совместным усилиям спасателей, местных исполнительных органов, сотрудников лесничества и АО «НК КТЖ», возгорание было локализовано. Пожарный десант в труднодоступную местность доставил вертолёт МИ-2 «Казавиалесоохраны». Всего были задействованы 71 человек личного состава и 10 единиц техники. Дополнительно в составе поезда в тушении участвовали ещё 10 человек.

Пожар в Уланском районе ВКО локализован 

Сотрудники ДЧС ВКО напоминают восточноказахстанцам о сохраняющемся высоком классе пожароопасности и убедительно просят соблюдать все правила обращения с огнём.

Пожар в Уланском районе ВКО локализован 

Фото ДЧС ВКО

05.08.2023
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