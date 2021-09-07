Поздравляем с победой!

Спортсмены из Семея одержали победу на чемпионате Азии по смешанным боевым единоборствам.

В Кыргызстане завершился чемпионат Азии по смешанным боевым единоборствам Всемирной ассоциации MMA – GAMMA. В нём приняли участие спортсмены из 12 стран мира, в том числе сборная Казахстана.

– Наши мастера боевых искусств показали высокие результаты, – рассказал тренер сборной команды Курмет Какимов. – В составе сборной выступали четыре бойца из Семея. Это Меруерт Ибраева, которая является чемпионкой Казахстана 2020-2021 года по панкратиону, МСМК, призёром чемпионата мира по панкратиону 2019 года (Италия). Она завоевала золотую медаль соревнований и стала чемпионкой Азии. Меруерт – единственная девушка в команде. Её коллеги Белгіжан Сейтенов и Сайран Сагындыков завоевали бронзовые медали.

Теперь спортсмены готовятся к предстоящим, не менее масштабным, соревнованиям. В сентябре в Уральске пройдёт Кубок Республики Казахстан по панкратиону, в котором сборная также примет участие. В ноябре в Харькове состоится чемпионат мира по панкратиону, в нём примут участие бойцы, которые ранее стали победителями чемпионата Республики Казахстан в Шымкенте.

Флора Левина

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Семей