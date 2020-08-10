Поздравление

Уважаемые

восточноказахстанцы!

Утверждение 10 августа Дня Абая и внесение его в календарь праздничных дней стало радостной новостью для казахстанцев. Для Восточно-Казахстанской области это вдвойне знаменательное событие, ведь Абай Кунанбайулы родился на этой земле.

Празднование дня рождения великого сына казахского народа всей страной – в первую очередь знак уважения нашему выдающемуся земляку, которым мы гордимся. В его творчестве отразились национальное самосознание, быт, мировоззрение, характер, душа, язык, культура и традиции народа. Юбилей просветителя, призывавшего свой народ к образованию, честному труду на благо своей Родины, несомненно, станет еще одним важным этапом в жизни государства, который поможет укрепить наше единство, переосмыслить прошлое и определить будущее.

Отмечая День Абая, мы откроем путь духовному обновлению и дадим импульс молодому поколению стремиться к обучению и искусству.

Уважаемые земляки, поздравляю вас с замечательным праздником – Днём Абая! Желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия вашим семьям!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области