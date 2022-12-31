Поздравление акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова с наступающим Новым годом!

Уважаемые восточноказахстанцы!

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом.

Этот праздник традиционно символизирует начало нового пути, мы ставим перед собой новые цели и задачи, озвучиваем смелые идеи и самые добрые пожелания.

Начало 2022 года было непростым для всей страны, январские события всколыхнули все регионы Казахстана, и только общими усилиями нам удалось выстоять, не поддаться на провокации и постараться свести потери к минимуму.

2022 год ознаменовался чередой знаковых политических событий, которые станут началом нового этапа в развитии Нового Казахстана.

Безусловно, это президентские выборы и референдум по внесению поправок в Конституцию РК. Наши граждане в очередной раз продемонстрировали политическую сознательность и активную гражданскую позицию, поддержав смелые начинания Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Восточный Казахстан в этом году уже стабильно показывает хорошие темпы экономического роста и позитивную динамику практически во всех отраслях жизнедеятельности. Мы ведём активную работу по улучшению качества жизни каждого жителя страны.

В преддверии самого светлого и радостного праздника я хочу пожелать всем единства, здоровья, счастья, любви, удачи и новых свершений.

С Новым годом!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области