Поздравление акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова с Днём Независимости Республики Казахстан

Уважаемые восточноказахстанцы!

Дорогие земляки!

16 декабря мы отмечаем День Независимости Республики Казахстан. Именно в этот день – 16 декабря 1991 года – Верховным Советом был принят Конституционный Закон о независимости, и начался отсчёт новейшей истории нашей страны, как суверенного, демократического и правового государства. Безусловно, мы помним и чтим тех людей, которые боролись за независимость страны, за то, чтобы Казахстан занял достойное место на международной арене и вошёл в мировую экономическую систему.

За эти годы произошли кардинальные перемены в жизни всех казахстанцев, и я убеждён, что именно общими усилиями нам удалось добиться отличных результатов в различных сферах социально экономического развития: от промышленности и агросектора до культуры и спорта. Мы продолжаем работать над тем, чтобы повышалось благосостояние каждого жителя нашей страны, процветали города и сёла. Безусловно, мы делаем всё возможное, чтобы достичь целей, которые перед нами поставил Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Решение этих масштабных задач определит вектор развития государства на долгосрочную перспективу.

Я от всей души поздравляю вас с Днём Независимости, желаю сохранить и преумножить наши главные ценности – мир, стабильность и согласие! Здоровья, достатка, благополучия и успехов вам и вашим семьям!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области