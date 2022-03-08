Поздравление акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова с Международным женским днём

Уважаемые земляки!!!

В этот светлый праздничный день я хочу от всей души поздравить прекрасную половину человечества с 8 марта.

Женщины всегда занимали и занимают важнейшее место в нашей жизни — это наши мамы и бабушки, наши сёстры и дочери, это хранительницы домашнего очага и те, кто всегда олицетворяют любовь и добро.

Сегодня женщины руководят большими предприятиями, находятся на многих политических постах, активно участвуют в экономической и социальной сферах. Они успешны и энергичны, они знают, как добиться своих целей. Наши учителя и врачи — по большей части женщины, и именно они воспитывают будущее поколение, прививая ему главные человеческие ценности. Они несут спокойствие и мир.

Я хочу пожелать лучшей половине человечества здоровья, благополучия в семье, счастья, улыбок и светлого неба над головой!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области