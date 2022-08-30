Поздравление акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова с Днём Конституции

Уважаемые восточноказахстанцы!

Дорогие земляки!

30 августа мы отмечаем один из самых главных государственных праздников страны – День Конституции.

Основной закон Казахстана – это гарант соблюдения прав и свобод человека. Это залог стабильности, мира и согласия в нашей стране, фундамент демократического развития нашего государства.

Именно Конституция утвердила общественно-политическое единство, согласие и стабильность как ключевые ценности нашего общества.

Прошедший в этом году референдум по внесению поправок в Конституцию показал, что наши граждане неравнодушны к дальнейшей судьбе Казахстана, что у большей части населения активная жизненная позиция.

Перед нами стоит общая задача — беречь ценности, провозглашенные Основным законом. От нашей общей ответственности зависит настоящее и будущее страны.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

С праздником!

С Днём Конституции!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области