Поздравление акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова с Днём Конституции
Уважаемые восточноказахстанцы!
Дорогие земляки!
30 августа мы отмечаем один из самых главных государственных праздников страны – День Конституции.
Основной закон Казахстана – это гарант соблюдения прав и свобод человека. Это залог стабильности, мира и согласия в нашей стране, фундамент демократического развития нашего государства.
Именно Конституция утвердила общественно-политическое единство, согласие и стабильность как ключевые ценности нашего общества.
Прошедший в этом году референдум по внесению поправок в Конституцию показал, что наши граждане неравнодушны к дальнейшей судьбе Казахстана, что у большей части населения активная жизненная позиция.
Перед нами стоит общая задача — беречь ценности, провозглашенные Основным законом. От нашей общей ответственности зависит настоящее и будущее страны.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
С праздником!
С Днём Конституции!
Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области