Праздник

Поздравление акима Восточно-Казахстанской области

21.03.2021
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Дорогие восточноказахстанцы!

 Сердечно поздравляю вас с ярким праздником весеннего обновления – Наурыз мейрамы!  

Наурыз для всех казахстанцев – это  праздник добра и взаимопонимания, возрождения и созидания. Он знаменует собой начало Нового года и старт новых начинаний.

С глубокой древности этот праздник олицетворяет непрерывную связь времён и поколений, стал символом мира и играет огромную роль в укреплении единства народов Казахстана.  

От всей души желаю, чтобы  Наурыз вдохновил всех вас на добрые дела, принёс радость, счастье и благополучие в каждый дом. Пусть сбудутся все мечты, оправдаются надежды и будут вознаграждены ваши благие устремления! С праздником!

 Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области

 

21.03.2021
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