Поздравление акима Восточно-Казахстанской области

Дорогие восточноказахстанцы!

Сердечно поздравляю вас с ярким праздником весеннего обновления – Наурыз мейрамы!

Наурыз для всех казахстанцев – это праздник добра и взаимопонимания, возрождения и созидания. Он знаменует собой начало Нового года и старт новых начинаний.

С глубокой древности этот праздник олицетворяет непрерывную связь времён и поколений, стал символом мира и играет огромную роль в укреплении единства народов Казахстана.

От всей души желаю, чтобы Наурыз вдохновил всех вас на добрые дела, принёс радость, счастье и благополучие в каждый дом. Пусть сбудутся все мечты, оправдаются надежды и будут вознаграждены ваши благие устремления! С праздником!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области