Поздравление акима ВКО с Днём строителя

Уважаемые строители и ветераны отрасли!

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Мне особенно приятно поздравить вас с профессиональным праздником и от имени всех жителей ВКО выразить искреннюю благодарность за реальный труд и огромный вклад в развитие нашего региона.

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Строительство – одна из лидирующих отраслей, которая словно локомотив тянет за собой все сферы экономики и улучшает жизнь всех жителей области.

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Хочу отметить, что в этом году в регионе происходит настоящий строительный бум. Во-первых, мы достигли цели построить 1 миллион квадратных метров жилья. Такого у нас не было довольно давно. Сегодня в области, в том числе по программе «Одноэтажный Восток», строится более 500 многоквартирных домов.

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Во-вторых, сейчас по всей области ведутся масштабные работы по строительству, ремонту и реконструкции важнейших социальных и инфраструктурных объектов: моста через Бухтарминское водохранилище, аэропорта в Урджаре, Тургусунской ГЭС, котельных в Семее и поселке Глубокое, гематологического центра и центра реабилитации детей, трех средних школ, 7 студенческих общежитий и 10 центров компетенций, четырехэтажного теннисного центра, больших микрорайонов в Риддере, Семее и Усть-Каменогорске и т.д. Не забываем мы и о сельской местности, где одновременно строятся около 30 новых социальных, культурных и спортивных объектов, строятся водопроводы, дороги и жилье…

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Все это не может не радовать. Рост строительства, особенно жилищного, является одним из точных показателей успешного социально-экономического развития региона и улучшения благосостояния его жителей. Всего этого мы добились в том числе благодаря нелегкому труду наших строителей.