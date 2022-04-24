Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с праздником Воскресения Христова

Уважаемые земляки!!!

Поздравляю всех православных верующих с великим праздником Воскресения Христова! Пасхальные торжества прочно вошли в жизнь нашего общества, и это означает незыблемость и непоколебимость нашего многонационального единства и согласия. Наше общее стремление — это укрепить гражданский мир и сохранить традиционные ценности.

Пусть в этот светлый праздник в ваших домах будут царить покой и благополучие. От всей души желаю здоровья, любви, семейного счастья и крепости духа!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области