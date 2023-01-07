Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с праздником Рождества Христова

Дорогие земляки!

Сегодня православные христиане празднуют Светлый праздник Рождества Христова!

Этот праздник наполняет души каждого верующего чувством милосердия, терпения и добра.

Несмотря на многообразие национальностей и вероисповеданий, мы не утратили доброту и милосердие. Уважительное и бережное отношение к религиозным чувствам всех граждан – это залог нашего единения.

Рождество – это праздник гармонии и взаимопонимания, и в этот светлый и добрый день я хочу пожелать всем благополучия, мира, счастья и душевного равновесия.

Пусть сердце всегда будет наполнено теплом, а дом – уютом и улыбками детей и близких! Главное – будьте здоровы! Цените подаренную жизнь и всех, кто в этой жизни с вами рядом.

С праздником!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области