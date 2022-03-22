Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с праздником Наурыз

Уважаемые восточноказахстанцы!

Искренне поздравляю вас с праздником весны и обновления, мира и добра – Наурыз мейрамы!

За тысячелетнюю историю он стал любимым праздником для всех казахстанцев.

«Ұлыстың ұлы күні» – праздник возрождения и обновления природы, духовного очищения, укрепления согласия.

Наши предки именно с этим днём соизмеряли свои достижения, успехи, определяли планы на будущее. Сегодня мы продолжаем эти добрые традиции.

Наурыз знаменует начало нового года, новых начинаний. Он сближает людей, пробуждает извечное стремление к лучшему.

Сегодня весенний праздник для казахстанцев связан с переменами, которые предстоят благодаря политическим реформам, озвученным Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в своём Послании народу Казахстана.

Как отметил Глава государства, мы должны сохранить нашу главную ценность – Независимость, укрепить основы нашей национальной идентичности. Это наш священный долг перед будущими поколениями!

В этот светлый праздник хочу от всей души пожелать мира и спокойствия нашему общему дому – Республике Казахстан.

Пусть этот год принесёт благополучие, счастье и удачу! Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мерекесі құтты болсын!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области