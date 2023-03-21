Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с праздником Наурыз

Уважаемые восточноказахстанцы!

Дорогие земляки!

В преддверии одного из самых светлых весенних праздников – Наурыза – хотелось бы от всей души пожелать каждому из вас здоровья, счастья, мира и благополучия, чтобы сбылись самые сокровенные желания и этот день стал точкой отсчёта для чего—то нового. Ведь Наурыз – это символ весеннего обновления, времени для старта самых смелых начинаний.

22 марта – день, который традиционно является ещё одним символом единства нашей многонациональной страны. Именно в Наурыз за одним дастарханом, под одним шаныраком собираются представители самых разных этносов, чтобы обменяться поздравлениями и тёплыми пожеланиями. История этого праздника уходит корнями глубоко в прошлое и оттого он становится ещё более ценным для каждого из нас. Это время поблагодарить старшее поколение за бесценный опыт, проявить любовь и уважение к ближнему.

Весенний праздник – это повод в очередной раз продемонстрировать традиционные гостеприимство и дружелюбие, стремление к миру и согласию. В этот день очень важно простить старые обиды, не держать ни на кого зла, тем более, что Наурыз в этом году практически совпадает с началом священного месяца Рамазан. А в него нужно входить только с чистыми помыслами и светлой душой. Наурыз укрепляет наши связи, становится объединяющей силой, торжеством единства и дружбы. Вместе мы справляемся с вызовами, которые бросает нам ситуация в мире, потому что пока мы едины – нет таких высот, которых мы не сможем достичь.

Ещё раз поздравляю всех казахстанцев с Наурызом и желаю счастья, радости и благополучия вам и вашим семьям.

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области