Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Международным женским днём – 8 Марта

Уважаемые восточноказахстанцы!

Дорогие земляки!

Накануне самого нежного весеннего праздника хотелось бы поздравить всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днём – 8 Марта!

Этот праздник – прекрасный повод ещё раз выразить чувства признательности и благодарности всем вам – заботливым матерям и супругам, дочерям и подругам, бабушкам и сёстрам, коллегам и друзьям. Сегодня наши женщины являются не только хранительницами домашнего очага и заботятся об уюте и благополучии семьи, но также ярко и талантливо проявляют себя во многих сферах: от экономики и бизнеса до культуры и спорта.

Недаром Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев инициировал квоты для женщин в государственных органах и национальных компаниях. Благодаря женской интуиции, мудрости, доброте и сострадательности воплощаются в жизнь важнейшие идеи и социальные проекты, направленные на развитие нашего региона.

В руках женщины – будущее нашего общества. Именно вы воспитываете нравственные качества, направляете на добрые дела и поступки наших детей. Именно вы несёте теплоту, душевность и поддержку. Пусть этот прекрасный праздник, наполненный весенней свежестью и ароматом цветов, подарит вам радость и счастье, исполнит все ваши заветные мечты.

Искренне желаю всем представительницам прекрасного пола здоровья, счастья, отличного настроения, семейной гармонии и любви. С праздником! С Международным женским днём!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области