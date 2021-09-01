Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём знаний

Уважаемые восточноказахстанцы!

Примите мои искренние поздравления с Днём знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – это прекрасный день в жизни наших детей, особенно первоклассников, для которых наступает очень важный этап. В этом году в Восточно-Казахстанской области пороги школ переступят более 20 тысяч первоклассников. Уверен, что их успехи станут предметом гордости как родителей, так и учителей. А для старшеклассников-выпускников начнётся год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.

Глава государства Касым—Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию образования. Идёт активная работа по модернизации этой сферы, внедряются современные формы и инновационные методы в образовательный процесс. Таким образом, у нашего молодого поколения имеются все возможности для успешной самореализации.

Дорогие родители и педагоги! Наши дети – наше яркое и светлое будущее. Они непременно научатся быть уверенными в своих силах, настойчивыми в своих целях, успешными в своих открытиях. Однако только мы можем помочь им в этом своим вниманием и поддержкой.

Поздравляю с новым учебным годом! Желаю больших успехов и блестящих побед!

Даниал Ахметов, аким Восточно—Казахстанской области